Política

Sheinbaum Asegura que se Ha Pedido a EUA Extradición de Cabeza de Vaca

La presidenta Sheinbaum señaló que Cabeza de Vaca cuenta con una orden de aprehensión en México

Francisco Javier García Cabeza de VacaFrancisco Javier García Cabeza de Vaca, exgobernador de Tamaulipas. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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La presidenta Sheinbaum revela que Cabeza de Vaca, con doble nacionalidad, enfrenta orden de aprehensión en México. Se ha pedido su extradición a EUA, pero aún no hay respuesta.

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