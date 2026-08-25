Sheinbaum Asegura que se Ha Pedido a EUA Extradición de Cabeza de Vaca

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró durante la conferencia mañanera de este martes que su gobierno ha pedido a Estados Unidos de América (EUA), la extradición del exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, sin tener respuesta.

“Es uno de los casos donde se ha pedido extradición desde México al gobierno de Estados Unidos y no se ha querido extraditar”, dijo la presidenta.

La titular del Ejecutivo federal explicó que Cabeza de Vaca tiene doble nacionalidad y vive en Estados Unidos, pero aclaró que eso no impide su extradición a México por haber cometido varios delitos.

“El que sea de Estados Unidos no impide sea extraditado porque cometió un delito o varios, y no lo digo yo, lo dice la Fiscalía y un juez, que ya tiene orden de aprehensión, así como otros, no es el único”, destacó la mandataria.

Con información de N+