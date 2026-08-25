Trump Propone Renombrar al Lago Ontario como 'Lago América'

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que está considerando cambiar el nombre del lago Ontario a "lago América", mientras se intensifica la guerra comercial entre Washington y Canadá.

Un cambio así recordaría la medida unilateral tomada por el presidente republicano el año pasado, cuando mediante una orden ejecutiva rebautizó el Golfo de México como el golfo de América.

En una publicación en redes sociales, el mandatario indicó que Estados Unidos ya no quiere hacer negocios con la provincia del centro este de su vecino de Norteamérica.

"Estados Unidos está considerando seriamente cambiar el nombre del lago Ontario a lago América, ya que no esperamos hacer muchos negocios con Ontario en adelante", escribió Trump la mañana de este martes en Truth Social.

En una segunda publicación, desmintió que le molestaran los canadienses que hablan francés y sugirió que esa afirmación fue inventada por el primer ministro de Canadá, Mark Carney, ante su falta de apoyo.

"¡Nunca interferiría con que los canadienses hablen francés! De hecho, jamás se me ha ocurrido hacer algo tan estúpido", indicó.

"Esta mentira fue inventada por un primer ministro débil e ineficaz en un intento por obtener el apoyo político de la gente de Quebec, apoyo que ha perdido por completo. ¡Amo a los canadienses franceses!", añadió.

Estados Unidos y Canadá están enfrascados en una disputa comercial, y se espera que Canadá anuncie este martes medidas de represalia después de que el gobierno de Trump impuso durante el fin de semana aranceles del 50% a productos canadienses valorados en 20,000 millones de dólares tras el fracaso de las conversaciones que mantuvieron.

Ontario es la provincia más poblada de Canadá y alberga la industria automotriz del país.

Tras semanas de negociaciones, Carney decidió el viernes por la noche poner fin a las conversaciones, justo antes de que tuvieran efecto los aranceles impuestos por la Casa Blanca.

El presidente Trump había afirmado que Washington "debería poder llegar a un acuerdo con Canadá", aludiendo a su "buena relación" con Carney. Sin embargo, el primer ministro canadiense señaló el sábado que Trump había pretendido fijar condiciones inaceptables.

El líder canadiense agregó que Washington intentó añadir elementos de "último momento" para restringir "nuestra capacidad de firmar nuevos acuerdos comerciales".

"No podemos aceptar lo que han ofrecido ni cederemos a lo que han pedido", declaró Carney, acusando a Trump de iniciar una "guerra" comercial.

Carney también mencionó que en las negociaciones hubo "amenazas contra la lengua francesa" y la "cultura quebequense", la provincia francófona en el este de Canadá.

En conferencia, Carney dijo en Quebec que para los estadounidenses el francés y la cultura francófona son "irritantes", mientras que en Canadá son "derechos".

También respondió a las declaraciones del representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, quien había llamado al tema una "funny, fake story", diciendo que no era gracioso y que había una "enorme brecha" entre las perspectivas de ambos países.

En el pasado, el presidente estadounidense ha mostrado su interés en "anexionar" a Canadá y ha dicho que sería el estado 51 de Estados Unidos. Estas amenazas, a menudo lanzadas en publicaciones en Truth Social, han afectado las relaciones bilaterales.

ASJ