Internacional

Trump Propone Renombrar al Lago Ontario como 'Lago América'

El mandatario dijo que Estados Unidos ya no quiere hacer negocios con la provincia del centro este de Canadá

Lago OntarioOntario es una provincia de Canadá. Foto: Reuters.

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