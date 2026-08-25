Concentraciones y Rodadas Ciclistas en la Ciudad de México

Para que no se te haga tarde al realizar tus actividades y puedas planear tus trayectos, te compartimos la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de las marchas y concentraciones que se tienen registradas para este 25 de agosto de 2026.

Asimismo, puedes seguir todos los canales de N+ donde encontrarás la información más actualizada y las últimas noticias del tránsito en la CDMX, incidentes viales, bloqueos, marchas y reportes del Metro y Metrobús.

Las autoridades capitalinas esperan 7 concentraciones, 5 rodadas ciclistas y 7 eventos de esparcimiento, durante la jornada de este martes en la capital del país.

En la alcaldía Cuauhtémoc a las 09:00 horas, Siembra Cultura, A.C. se concentrará en Plaza de Lectura José Saramago, en Circuito Interior Melchor Ocampo y avenida Paseo de la Reforma, colonia Cuauhtémoc.

La Unión de la Juventud Revolucionaria de México se reunirá a las 11:00 horas en la Secretaría de Gobernación, en Abraham González 48, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc.

En Azcapotzalco y Cuauhtémoc ciclistas rodarán a las 20:00 horas de la Explanada de la alcaldía Azcapotzalco y Plaza Tlaxcoaque, alcaldía Cuauhtémoc, con destino al Parque “La Torre”, en Juan Manuel Torrea y Torres Marín, colonia Presidente Madero.