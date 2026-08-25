Concentraciones y Rodadas Ciclistas en la Ciudad de México
Que no se te haga tarde, esta es la información respecto a las concentraciones, marchas y eventos que se tienen registradas para la Ciudad de México
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Que no se te haga tarde, esta es la información respecto a las concentraciones, marchas y eventos que se tienen registradas para la Ciudad de México
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Para que no se te haga tarde al realizar tus actividades y puedas planear tus trayectos, te compartimos la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de las marchas y concentraciones que se tienen registradas para este 25 de agosto de 2026.
Asimismo, puedes seguir todos los canales de N+ donde encontrarás la información más actualizada y las últimas noticias del tránsito en la CDMX, incidentes viales, bloqueos, marchas y reportes del Metro y Metrobús.
Las autoridades capitalinas esperan 7 concentraciones, 5 rodadas ciclistas y 7 eventos de esparcimiento, durante la jornada de este martes en la capital del país.
En la alcaldía Cuauhtémoc a las 09:00 horas, Siembra Cultura, A.C. se concentrará en Plaza de Lectura José Saramago, en Circuito Interior Melchor Ocampo y avenida Paseo de la Reforma, colonia Cuauhtémoc.
La Unión de la Juventud Revolucionaria de México se reunirá a las 11:00 horas en la Secretaría de Gobernación, en Abraham González 48, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc.
En Azcapotzalco y Cuauhtémoc ciclistas rodarán a las 20:00 horas de la Explanada de la alcaldía Azcapotzalco y Plaza Tlaxcoaque, alcaldía Cuauhtémoc, con destino al Parque “La Torre”, en Juan Manuel Torrea y Torres Marín, colonia Presidente Madero.
A las 20:15 horas, Ohtli Chiquxs rodarán del Kiosco de la Alameda Central con destino a la Plaza Tlaxcoaque, en la alcaldía Cuauhtémoc.
Para conocer la información completa publicada por la SSCCDMX acerca de las actividades previstas para esta jornada, puedes entrar en el siguiente enlace para así evitar contratiempos en tus traslados.
Con información de SSC CDMX.
LECQ