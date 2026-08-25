Accidente en la México-Puebla por Volcadura de Tráiler: Hay Cierres Viales

Se registró una volcadura de un tráiler en la carretera federal México-Puebla, a la altura de la colonia Lomas de Zaragoza, de la alcaldía Iztapalapa.

El tráiler que transportaba rollos de papel de gran peso quedó sobre el pavimiento, lo que generó cierres y afectaciones viales en la zona.

Un tráiler volcó en la carretera federal México-Puebla, a la altura de la colonia Lomas de Zaragoza, alcaldía Iztacalapa, CDMX; no hay personas lesionadas, pero sí afectaciones viales.



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Tras el percance, personal de Protección Civil y bomberos acudieron al lugar para brindar apoyo y realizar las labores correspondientes.

Hasta el momento, no se han reportado personas lesionadas.

El cierre por el accidente es en dirección a Santa Marta; como alternativa vial se puede usar la autopista rumbo a Puebla.

Debido al peso y volumen de la mercancía, se espera una unidad para realizar el traspaleo de los rollos de papel y posteriormente retirar el vehículo siniestrado.

Las maniobras podrían prolongarse, por lo que si vas a transitar por la zona considera salir con anticipación.

FBPT