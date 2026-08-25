Accidentes

Accidente en la México-Puebla por Volcadura de Tráiler: Hay Cierres Viales

Equipos de emergencia acudieron al sitio para atender el incidente

Vuelca tráiler en la México-Puebla.Volcadura de tráiler en la México-Puebla. Foto: N+

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