Sociedad

Apagón Eléctrico de CFE: Habrá Corte de Luz de 14 Horas en Este Estado

En las últimas horas, se han registrado, además, afectaciones en el suministro en entidades como Tamaulipas debido a afectaciones en una línea.

Velas encendidas por apagón eléctricoEl apagón eléctrico sumará 14 horas este martes. Foto: Cuartoscuro | Ilustrativa

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