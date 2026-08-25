Apagón Eléctrico de CFE: Habrá Corte de Luz de 14 Horas en Este Estado
En las últimas horas, se han registrado, además, afectaciones en el suministro en entidades como Tamaulipas debido a afectaciones en una línea.
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En las últimas horas, se han registrado, además, afectaciones en el suministro en entidades como Tamaulipas debido a afectaciones en una línea.
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Los apagones eléctricos siguen causando estragos en diversos estados de México en las últimas horas, luego de los cortes en Lerdo de Tejada, Veracruz, así como en Tamaulipas.
Y es que, además de las fallas que se pueden presentar en la instalación de manera regular, las condiciones climáticas que han dejado el desarrollo de las ondas tropicales también generan afectaciones al sistema eléctrico. Las lluvias o fuertes vientos colapsaron una torre de energía o derribaron cables en días pasados.
Cabe señalar que, a diferencia de cortes cotidianos, un apagón eléctrico implica la pérdida total del suministro en un área determinada. Ocurre cuando el balance entre generación y demanda se rompe de forma abrupta. Entre sus principales causas están la saturación de las líneas de transmisión, afectaciones por clima, falta de mantenimiento, intermitencia e infraestructura obsoleta.
Para las primeras horas de este martes 25 de agosto 2026, se prevé que persistan algunas zonas sin luz en Lerdo, debido a la caída de una torre, aunque la Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó el lunes que labora en la zona y se ha restituido el servicio parcialmente.
Por su parte, la interrupción del suministro también se registró durante la víspera en los municipios de Abasolo, Burgos, Cruillas, Güémez, Jiménez y San Fernando, en el estado de Tamaulipas, debido a una afectación de una línea de 115 kV. Para las 17:13 hrs, la CFE reportaba un restablecimiento de la carga del 29.85% y continúa trabajando para lograr, la recuperación del suministro eléctrico para todos los usuarios.
Sin embargo, para este martes se ha anunciado la suspensión temporal del servicio eléctrico en todo el municipio de Tlalixcoyan en Veracruz, durante 14 horas. Desde las 04:00 hasta las 18:00 horas no habrá suministro de energía debido al cambio de un transformador de potencia en la subestación de Piedras Negras.
Para realizar un reporte de fallas en el suministro de energía eléctrica, puedes llamar al 071, ingresar al portal de CFE o acudir a cualquier centro de atención a clientes, de los cuales puedes checar su ubicación en este enlace: https://app.cfe.mx/Aplicaciones/CCFE/DondePagar/Donde-pagar.aspx
Antes de registrar tu orden, asegúrate de haber verificado los siguientes pasos:
Que tu interruptor esté en la posición de (ENCENDIDO).
Que los fusibles no estén dañados.
Que la palanca del interruptor esté arriba.
Posteriormente, debes proporcionar los siguientes datos:
El número de servicio, ubicado en la parte superior derecha de tu recibo.
Dirección completa (calle, entre calles, colonia, delegación o municipio, entidad y CP) y alguna referencia.
Proporciona tu teléfono.
Recuerda que los trabajos de restablecimiento son sin costo. Al realizar un reporte, se deberá generar una orden para atención en tu domicilio, calle o colonia.