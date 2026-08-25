Apagón Eléctrico de CFE: Habrá Corte de Luz de 14 Horas en Este Estado

Los apagones eléctricos siguen causando estragos en diversos estados de México en las últimas horas, luego de los cortes en Lerdo de Tejada, Veracruz, así como en Tamaulipas.

Y es que, además de las fallas que se pueden presentar en la instalación de manera regular, las condiciones climáticas que han dejado el desarrollo de las ondas tropicales también generan afectaciones al sistema eléctrico. Las lluvias o fuertes vientos colapsaron una torre de energía o derribaron cables en días pasados.