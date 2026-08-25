Mantendrán Cierres Nocturnos en Bernardo Quintana por Obras del Tren en Querétaro

Aunque concluyó el operativo vial especial implementado en el Bulevar Bernardo Quintana, los trabajos del Tren México-Querétaro continuarán durante las noches, por lo que se realizarán cierres parciales en esta vialidad.

El director general de la Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro (AMEQ), Gerardo Cuanalo Santos, informó que los cierres comenzaron este lunes 24 de agosto y se realizarán principalmente de las 23:00 a las 05:00 horas, aunque podrían iniciar desde las 22:00 horas.

Las restricciones permitirán que el Cuerpo de Ingenieros Felipe Ángeles de la Secretaría de la Defensa Nacional continúe con las labores en la parte superior del puente ferroviario.

El funcionario aclaró que el operativo vial que se mantuvo del 11 de julio al 23 de agosto ya concluyó, luego de que las autoridades lograron adelantar una semana su terminación para liberar la circulación antes del regreso a clases, previsto para el 31 de agosto.

Durante las seis semanas que duró la intervención se registró el paso de aproximadamente 3.2 millones de vehículos por la zona, con una velocidad promedio de 41.5 kilómetros por hora. Los automovilistas enfrentaron incrementos de entre 10 y 12 minutos en sus tiempos de traslado, mientras que las cuatro rutas de transporte público que mantuvieron sus recorridos registraron aumentos de entre 10 y 15 minutos.

La circulación diaria en Bernardo Quintana pasó de alrededor de 130 mil vehículos a un promedio de 63 mil durante las etapas de mayor desvío hacia vialidades alternas como Calzada de los Arcos, Avenida Universidad, 5 de Febrero, Corregidora Norte y Circunvalación.

Para esta nueva etapa se mantendrán medidas preventivas de movilidad, entre ellas siete puntos con semáforos en destello y presencia de personal en intersecciones estratégicas, con el objetivo de reducir las afectaciones durante los cierres nocturnos.

Las autoridades señalaron que los trabajos continuarán de manera programada y que se informará oportunamente sobre las restricciones que se implementen en la zona.