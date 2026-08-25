Movilidad

Mantendrán Cierres Nocturnos en Bernardo Quintana por Obras del Tren en Querétaro

Aunque concluyó el operativo vial especial en Bernardo Quintana, continuarán cierres nocturnos para permitir que avancen las obras del Tren México-Querétaro.

Bernardo Quintana Tendrá Cierres Nocturnos por Trabajos FerroviariosBernardo Quintana Tendrá Cierres Nocturnos por Trabajos Ferroviarios. Foto: N+

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La medida busca mantener la circulación durante el día y reducir afectaciones antes del regreso a clases.

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