Seguridad

Hallan con Vida a Periodista Reportado como No Localizado en Poza Rica, Veracruz

Uno de los dos comunicadores reportados como desaparecidos, fue encontrado vivo. La CEAPP informó que a ambos se les ha brindado asesoramiento y protección integral

Hallan con Vida a Periodista Reportado como No Localizado en Poza Rica VeracruzSe informó que a los periodistas se les ha brindado medidas de protección. Foto: Benjamín Portilla

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Periodista reportado como desaparecido es encontrado con vida. La CEAPP asegura protección integral.

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