Hallan con Vida a Periodista Reportado como No Localizado en Poza Rica, Veracruz

La Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas (CEAPP) dio a conocer, por medio de un comunicado, que dos periodistas de la nota roja fueron atacados por sujetos desconocidos en la ciudad de Poza Rica, localizada en la zona norte de la entidad veracruzana.
Asimismo, se informó que, en cuanto se tuvo conocimiento, la CEAPP se puso en contacto con el periodista identificado con las iniciales RPM, a quien se le otorgó asesoría jurídica y de protección.
Más tarde, se dio a conocer que el reportero que habría sido reportado como desaparecido y quien fue identificado con las iniciales EAMV fue localizado con vida. Posteriormente, se informó que también se le han proporcionado medidas de protección integral.
Por su parte, la CEAPP menciona en su comunicado que actualmente se está coordinando con las autoridades de seguridad pública para brindarles el apoyo necesario para su salvaguarda. Se dio a conocer que en la zona ya se encuentra personal de esta Comisión.
Según lo informado, dicho personal se dispuso a otorgarles asesoría jurídica y establecer contacto con familiares con el propósito de evaluar acciones necesarias ante este tipo de situaciones contra los comunicadores.