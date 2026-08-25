Seguridad

Hombre Resulta Lesionado por Ataque con Arma de Fuego en Mercado de Veracruz

Sujetos dispararon en repetidas ocasiones en la comunidad de Jalapilla en la zona centro del estado de Veracruz. Hay un herido derivado de este hecho violento.

movilización por ataque armado en la comunidad de Jalapilla en Veracruzmovilización por ataque armado en la comunidad de Jalapilla en Veracruz. Foto: N+

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Ataque armado en Jalapilla, Veracruz deja un hombre herido. La policía investiga para dar con el paradero de los agresores.

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