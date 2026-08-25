Hombre Resulta Lesionado por Ataque con Arma de Fuego en Mercado de Veracruz

Un hombre resultó lesionado por proyectil de arma de fuego la mañana de este martes en la comunidad de Jalapilla, perteneciente al municipio de Rafael Delgado, lo que generó una intensa movilización de corporaciones de seguridad en la zona del mercado.

De acuerdo con los primeros reportes, fue interceptado por dos sujetos que viajaban a bordo de una motocicleta, quienes presuntamente abrieron fuego en su contra para posteriormente darse a la fuga.

Tras el ataque, elementos de la Policía Estatal acudieron al sitio y procedieron a acordonar el área para preservar los indicios y permitir el desarrollo de las diligencias ministeriales.

Paramédicos brindaron atención prehospitalaria al lesionado y posteriormente lo trasladaron a un hospital de la región para su valoración médica. Hasta el momento, no se ha dado a conocer de manera oficial el estado de salud del lesionado.

Personal de la Fiscalía Regional tomó conocimiento de los hechos e inició la carpeta de investigación correspondiente. No se reportan personas detenidas y las investigaciones continúan por parte de las autoridades.