Detienen a Mujeres con 39 Cartuchos en Puente Fronterizo de Piedras Negras

Elementos de la Guardia Nacional, adscritos como inspectores de Comercio Exterior, detuvieron a dos mujeres que presuntamente pretendían introducir a México cartuchos calibre 9 milímetros por el Puente Internacional Dos, en Piedras Negras, Coahuila.

La detención cuando las dos mujeres, de ciudadanía estadounidense, llegaron al punto de inspección de la Aduana de México ubicado en el Puente Internacional Dos a bordo de un automóvil.

Durante la revisión de la unidad y de sus pertenencias, los elementos detectaron varias cajas que contenían cartuchos para arma de fuego calibre 9 milímetros. Tras realizar una inspección minuciosa, se localizaron y aseguraron un total de 39 cartuchos.

Las mujeres fueron trasladadas por elementos de la Guardia Nacional y personal del área jurídica de la Agencia Nacional de Aduanas de México, para posteriormente ser puestas a disposición del agente del Ministerio Público Federal.

Ambas quedaron bajo investigación por su probable responsabilidad en el delito de introducción clandestina de municiones o cartuchos de arma de fuego, conducta que representa una violación a lo establecido en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

Las detenidas fueron identificadas como Berenice 'N' y Daniela 'N', quienes permanecerán a disposición de la autoridad federal, que determinará su situación jurídica.