Seguridad

Detienen a Mujeres con 39 Cartuchos en Puente Fronterizo de Piedras Negras

Elementos de la Guardia Nacional localizaron las cajas con el armamento dentro del vehículo.

Detienen a Mujeres con 39 Cartuchos de Arma en Puente Internacional Dos en Piedras NegrasLas mujeres fueron consignadas ante el agente del Ministerio Público Federal. Foto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+
Detienen a Mujeres con Cartuchos en Piedras Negras