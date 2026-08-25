Asesinan a Hombre Dentro de su Negocio en la Colonia Periodistas de Ciudad Juárez

Un hombre fue asesinado con proyectiles de arma de fuego dentro de un negocio ubicado en la colonia Periodistas, en Ciudad Juárez.

De acuerdo con el reporte recibido a través del número de emergencias 911, se informó que un sujeto armado acudió al establecimiento de compra de metales de su familiar, localizado en el cruce de las calles Mariano Matamoros y San Andrés.

Según el reporte, el agresor disparó en dos ocasiones contra la víctima y posteriormente escapó a pie. Testigos señalaron que el atacante habría acudido a pedirle dinero al hombre y, tras recibir una negativa, le disparó en dos ocasiones.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal acudieron al sitio y localizaron al hombre sin signos vitales. Personal de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal también acudió al lugar para resguardar el área.

Agentes de la Fiscalía General del Estado realizaron las primeras investigaciones y el levantamiento de evidencias en el establecimiento.