Homicidios

Asesinan a Hombre Dentro de su Negocio en la Colonia Periodistas de Ciudad Juárez

La víctima recibió dos disparos dentro del establecimiento; autoridades desplegaron vigilancia y peritos recabaron indicios.

El agresor le disparó en dos ocasiones, posteriormente huyó a pie.El agresor le disparó en dos ocasiones, posteriormente huyó a pie. Foto: N+

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Un hombre muere tras recibir dos disparos en su negocio en la colonia Periodistas. La policía busca al agresor.

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