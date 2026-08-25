Hallan Sin Vida a Tres Jóvenes Reportados Desaparecidos en Chignahuapan, Puebla

Autoridades confirman la localización sin vida de tres jóvenes quienes fueron reportados como desaparecidos en el municipio de Chignahuapan, Puebla; Gabriela 'N', Reyna 'N' y Alan 'N' fueron hallados con signos de violencia.

Las dos mujeres, quienes vivían juntas, habían salido con Alan 'N' a bordo de su camioneta, posterior a eso, familiares dejaron de tener comunicación con ellos.

Se sabe que habían salido la noche del 23 de agosto, pero a las 3:23 Reyna 'N' subió un video en sus redes sociales, en donde se encontraba presuntamente a bordo del vehículo del joven. Posterior a eso, ya no supieron nada de ellos.

Su desaparición fue notificada a las autoridades por lo que la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Puebla dieron inicio con el protocolo correspondiente con apoyo de agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Durante el operativo de búsqueda se localizó abandonada la camioneta roja en donde viajaban los tres jóvenes en la comunidad de Villa Cuauhtémoc.

Localizan camioneta de Alan 'N' en Chignahuapan. Foto: Facebook Valor por Tecamachalco

Este martes 25 de agosto, se notificó la localización de los cuerpos de dos mujeres en un paraje conocido como Los Arcos de la Exhacienda de Atlamaxac, los cuales tenían características similares a las jóvenes reportadas como desaparecidas.

Momentos después, el cuerpo de un hombre fue hallado a casi un kilómetro de distancia, por lo que se solicitó el apoyo del Servicio Médico Forense (Semefo) para llevar acabo las diligencias correspondientes y que los familiares pudieran reconocer los cadáveres.

Más tarde, el Gobierno Municipal de Chignahuapan confirmó que los tres cuerpos sin vida correspondían a los jóvenes reportados como desaparecidos: Gabriela 'N' de 24 años; Reyna 'N' de 19 años, y Alan 'N' de 32 años.

Se espera que la Fiscalía General del Estado (FGE) de a conocer las causas de la muerte de las víctimas a quienes se les realizarán estudios forenses, además, el Ministerio Público abrió una carpeta de investigación para esclarecer este triple homicidio ocurrido en dicho Pueblo Mágico.

Por su parte, el Ayuntamiento de Chignahuapan expresó su respeto y solidaridad para las familias de las tres personas halladas sin vida, y reiteró su compromiso para colaborar con los tres órdenes de gobierno aportando la información disponible dentro de su ámbito de competencia.

Con información de N+

MCS