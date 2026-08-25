Homicidios

Hallan Sin Vida a Tres Jóvenes Reportados Desaparecidos en Chignahuapan, Puebla

Los cuerpos de Gabriela 'N' y Reyna 'N' fueron localizados en el paraje de Los Arcos, mientras que Alan 'N' estaba a un kilómetro de distancia.

Alan 'N' fue localizado muerto junto a dos jóvenes en Chignahuapan.Alan 'N' fue localizado muerto tras desaparecer en Chignahuapan. Foto: Comisión de Búsqueda Puebla

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Tres jóvenes desaparecidos en Chignahuapan, Puebla, son encontrados sin vida. Las autoridades investigan el triple homicidio.

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