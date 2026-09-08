Muere Estudiante en la Facultad de Ingeniería de la UASLP

Un estudiante de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí murió la mañana de este martes tras caer de uno de los edificios de la Facultad de Ingeniería, ubicada en la Zona Universitaria Poniente.

Tras el incidente, las actividades académicas fueron suspendidas y el área fue desalojada para permitir el ingreso de las autoridades y llevar a cabo las diligencias correspondientes.

La UASLP confirmó el fallecimiento del estudiante, sin proporcionar hasta el momento su identidad ni detalles sobre las circunstancias en las que ocurrió la caída.

La institución señaló que mantiene colaboración con las autoridades para contribuir al esclarecimiento de los hechos y expresó sus condolencias a familiares, compañeros y seres queridos del joven.

Hasta el momento, no se ha informado si la suspensión de actividades continuará durante el resto del día ni cuándo serán reanudadas las clases en la Facultad de Ingeniería.