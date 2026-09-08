Seguridad

Muere Estudiante en la Facultad de Ingeniería de la UASLP

Las actividades académicas fueron suspendidas y el área fue desalojada para permitir las diligencias de las autoridades

Muere Estudiante de la UASLPMuere Estudiante de la UASLP. Foto: N+

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La UASLP confirmó el fallecimiento y señaló que colaborará con las autoridades para esclarecer lo ocurrido.

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