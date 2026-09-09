Deportes

‘La Hormiga’ González en Grecia: Número de Goles del Mexicano con el Olympiacos

El arranque de su aventura europea ha sido inmejorable para el exjugador de Chivas. Estos son los detalles

Armando 'Hormiga' González festeja uno de sus goles ante el Volos en la Copa de GreciaArmando 'Hormiga' González festeja uno de sus goles ante el Volos en la Copa de Grecia. Foto: Olympiacos FC
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+