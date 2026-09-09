‘La Hormiga’ González en Grecia: Número de Goles del Mexicano con el Olympiacos

Con apenas un puñado de partidos en Europa, el delantero mexicano Armando González ya se echó a la afición del Olympiacos a la bolsa. Justo hoy, en la Copa de Grecia, “La Hormiga” marcó dos tantos y fue vital para la victoria de 3-2 sobre el Volos New Football Club.

Desde que aterrizó en el futbol griego, el exdelantero de las Chivas ha disputado 4 encuentros y su saldo es muy positivo, ya que ha cimbrado las redes en tres ocasiones, en el Torneo de Copa.

Su primera anotación con la playera del equipo griego fue el pasado miércoles 2 de septiembre en la Jornada 1 de la Copa de Grecia: En el minuto 34 de juego se tendió de palomita para cabecear un gran centro y poner el 1-0 en la pizarra. Finalmente, el Olympiacos goleó 4-0 al equipo AEL Larissa.

Y hoy nuevamente brilló en ese torneo con un doblete que ayudó a su equipo a sellar la victoria y acceder al liderato con 6 unidades. Los tantos de “La Hormiga” dejaron ver que es letal en el área enemiga.

El partido Olympiacos vs Volos estaba muy cerrado en la primera parte, hasta que al minuto 41 apareció el artillero mexicano para sacar provecho de un rebote: el guardameta visitante alcanzó a rechazar un remate en tiro de esquina, pero “La Hormiga” se avivó para pegarle a la bola con la derecha y poner el 1-0 en las redes.

Y en la segunda mitad, a los 49 minutos, nuevamente Armando González se hizo presente en el marcador: El 2-0 fue un bello remate de palomita del mexicano, que llegó hasta segundo poste para cazar un balón a media altura que recorrió toda el área sin que la defensa visitante lograra despejar.

Así que, con su doblete, “La Hormiga” encaminó el triunfo de su equipo y levantó la mano como goleador en la Copa de Grecia: ya lleva 3 tantos en dos encuentros: Le queda pendiente la asignatura de marcar en el torneo de Liga.

Con información de N+