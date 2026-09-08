Deportes

Porto vs Manchester City: Así le Fue al Mexicano Santi Gimenez en la Champions League 2026

Erling Haaland fue la estrella del partido de los Citizens contra los Dragones en la Jornada 1 de la Champions League

El Porto y el Manchester City sostuvieron un duelo muy intenso en la Champions League 2026.El Porto y el Manchester City sostuvieron un duelo muy intenso en la Champions League 2026. Foto: Reuters

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+