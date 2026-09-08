Porto vs Manchester City: Así le Fue al Mexicano Santi Gimenez en la Champions League 2026

En el arranque de la Champions League 2026, el Porto recibió al Manchester City en el Estadio Do Dragao. El encuentro podía ser una buena oportunidad para que el delantero mexicano Santiago Gimenez viera acción. Estos son los detalles del partido.

El entrenador del Porto, Francesco Farioli, decidió arrancar el duelo con André Silva, Pepe y William Gomes en el ataque, así que Santi tuvo que ver el encuentro desde la banca.

Favorito en la apuestas, el Manchester City salió a buscar la portería rival desde el inicio. Se adueñó del control de la pelota, mientras los locales se defendían y apostaban al contragolpe.

Luego de fallar varias oportunidades a lo largo del primer tiempo, el Manchester City se fue a la pausa del medio tiempo con sensaciones encontradas: pese al dominio no pudo abrir el marcador, así que había tranquilidad pero también algo de amargura.

Ya en la segunda parte, por fin los Citizens se pudieron adelantar en el marcador. Fue al minuto 47: Earling Haaland marcó el 1-0 con un remate de cabeza en el área chica del Porto. Los zagueros lo descuidaron un momento y lo pagaron caro.

El City siguió mandando, conforme transcurrían los minutos y estuvo cerca de la segunda anotación. Mientras que el ataque de los Dragones era esteril y se antojaban cambios.

Fue hasta el minuto 72 que el entrenador Farioli decidió mandar a la cancha a Santi Gimenez, en lugar de André Silva. Así que el artillero mexicano tenía al menos 20 minutos para buscar la igualada.

Pero los Citizens seguían monopolizando la pelota y presionaban en toda la cancha para que el Porto no estuviera cómodo. Por lo tanto, las opciones al ataque escaseaban para Santi Gimenez.

En el minuto 90 los Citizens sentenciaron el encuentro con el 2-0: Haaland selló un doblete cuando remató de derecha hacia las redes enemigas. El delantero noruego fue el mejor hombre del encuentro.

Con información de N+