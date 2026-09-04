Roban 71 Mil Pesos a Cuentahabiente que Retiró la Nómina en un Banco de Puebla

Elementos de Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) atendieron el reporte de un asalto en inmediaciones de un banco localizado en la calle Teziutlán Sur y Rosendo Márquez cerca de la Recta a Cholula en la colonia La Paz de la ciudad de Puebla.

De acuerdo con información preliminar, un cuentahabiente se encontraba afuera de la sucursal bancaria cuando sujetos armados lo amagaron para despojarlo del dinero efectivo de la nómina de una empresa dedicada a la fabricación y venta de puertas, ventanas y aluminio.

Una llamada al número de emergencias 9-1-1 movilizó al personal de seguridad quienes se hicieron presentes en el sitio, durante varios minutos la zona fue resguardada, mientras que Policías Municipales ejecutaron un operativo para localizar los responsables.

Se dio a conocer que el afectado fue despojado de la cantidad de 71 mil pesos en efectivo, los cuales acababa de retirar de la sucursal bancaria.

Derivado a este delito, las autoridades continúan buscando a los asaltantes quien presuntamente escaparon en un vehículo con rumbo al Boulevard Atlixco, hasta el momento no han dado a conocer alguna detención por el hecho.

El Gobierno del Estado recuerda a la ciudadanía que para prevenir este tipo de robos, se recomienda hacer uso del acompañamiento bancario el cual es un apoyo de seguridad gratuito y confidencial que brindan la Policía Estatal y la Policía Municipal para proteger a la ciudadanía al realizar retiros o depósitos en efectivo.

Para solicitarlo pueden marcar al número de emergencias 9-1-1 o bien, comunicarse directamente a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) al 222 303 8520 o mediante los números de WhatsApp 222 192 6239, 221 644 5334 y 221 654 5815.

Los datos solicitados para brindar este servicio son: tu nombre completo, teléfono de contacto, punto de partida, destino o domicilio donde esperarás a los elementos, y el horario de la operación.

Con información de N+

MCS