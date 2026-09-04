Seguridad

Roban 71 Mil Pesos a Cuentahabiente que Retiró la Nómina en un Banco de Puebla

Policías Municipales se movilizaron a la sucursal bancaria ubicada en la colonia La Paz, cerca de la Recta a Cholula, tras el reporte de un asalto.

Asalto afuera de Santander en la colonia La Paz, Puebla.Cuentahabiente sufre asalto afuera de sucursal bancaria. Foto: Google Maps | Ilustrativa

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Roban más de 70 mil pesos a un hombre que había retirado efectivo en sucursal bancaria de la colonia La Paz.

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