Seguridad

Familiares de Fernando “N” se Manifiestan en Juzgados de Matamoros; Caso Mellizas

Exigen una investigación transparente y justa y aseguran que es inocente de su presunta participación en el feminicidio de las hermanas Dinorah y Denisse.

Familiares de Fernando “N” se Manifiestan en Juzgados de Matamoros; Caso MellizasFamiliares de Fernando “N” se Manifiestan en Juzgados de Matamoros; Caso Mellizas. Foto: @noticias_tams

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Caso Mellizas: Familia de Fernando “N” clama por justicia y transparencia en Matamoros, afirmando su inocencia en el feminicidio de Dinorah y Denisse.

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