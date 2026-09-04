Familiares de Fernando “N” se Manifiestan en Juzgados de Matamoros; Caso Mellizas

Familiares de Fernando “N” acudieron a los juzgados de Matamoros para manifestar su respaldo y exigir que se esclarezca su situación, luego de que fuera señalado por su presunta participación en el feminicidio de las hermanas Dinorah y Denisse, ocurrido en el poblado Control.

“Solamente lo que queremos es justicia y que el Gobierno haga su trabajo, pero que lo haga bien, transparente y con verdadera justicia”, Karla Reyes, concuña de Fernando “N”.

Los familiares señalaron que buscan que las autoridades realicen una investigación transparente y que se esclarezcan los hechos, al asegurar que el acusado es inocente.

“Que la Fiscalía haga su trabajo, que se haga justicia para las muchachas que asesinaron, porque sabemos que quieren justicia también, pero nosotros también queremos justicia para Fernando, que es una persona completamente inocente”, Santos Ibarra, suegro de Fernando “N”.

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La familia indicó que el detenido residía en San Benito, Texas, y acostumbraba cruzar la frontera entre México y Estados Unidos cada fin de semana. Asimismo, aseguraron que nunca fue notificado por las autoridades sobre alguna investigación en su contra.

Fernando “N” tuvo este viernes una audiencia ante las autoridades, en la que se revisó su situación jurídica dentro de la investigación por el feminicidio de las hermanas Dinorah y Denisse.