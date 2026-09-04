Seguridad

Fiscalía Confirma que Tatiana Vanessa Murió por Estrangulamiento en SLP

La mujer de 32 años, de origen colombiano, había llegado a San Luis Potosí el pasado 27 de agosto y fue reportada como desaparecida un día después.

Investigan Muerte de Tatiana Vanessa Tras Ser Hallada en Villa de ReyesInvestigan Muerte de Tatiana Vanessa Tras Ser Hallada en Villa de Reyes. Foto: Tatiana Vanessa

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Sus restos fueron localizados en Villa de Reyes y posteriormente identificados por familiares; las autoridades mantienen las investigaciones para esclarecer lo ocurrido y ubicar al responsable.

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