Fiscalía Confirma que Tatiana Vanessa Murió por Estrangulamiento en SLP

La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí confirmó la muerte de Tatiana Vanessa Alamanza García, mujer de 32 años y de origen colombiano, que había llegado a la entidad el pasado jueves 27 de agosto.

La fiscal Manuela García Cázares informó que, de acuerdo con la necropsia de ley, la causa de muerte fue estrangulamiento. El cuerpo fue localizado envuelto en un tapete y, según los primeros resultados, no presentaba otros indicios de violencia ni de agresión sexual.

La funcionaria señaló que las investigaciones continúan para determinar quién fue responsable de la muerte de Tatiana Vanessa. De acuerdo con las primeras indagatorias, la mujer habría permanecido en la zona de Villa de Reyes, municipio donde fue localizado su cuerpo la noche del martes en estado de descomposición.

García Cázares explicó que, con base en la cronología de los hechos, la Fiscalía considera que la muerte pudo haber ocurrido el mismo día en que fue reportada como desaparecida. Tatiana llegó a San Luis Potosí el jueves al mediodía y desapareció al día siguiente, mientras que su ficha de búsqueda fue iniciada durante el fin de semana.

Un familiar y una amiga de la víctima arribaron a San Luis Potosí para realizar la identificación del cuerpo y comenzar con los trámites correspondientes para trasladar sus restos a su lugar de origen.