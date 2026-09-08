Programas sociales

Abre Nuevo Registro de Apoyo Bienestar de 200,000 Pesos: Requisitos, Módulos y Link

Conoce todo lo que necesitas para realizar la inscripción presencial o en línea al apoyo Bienestar para hombres y mujeres que entrega hasta 200 mil pesos

Conoce los requisitos del Registro de Apoyo Bienestar de 200 Mil PesosEl registro del apoyo Bienestar de 200 mil pesos abrió este lunes. Foto: Bienestar

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Abre Registro de Apoyo Bienestar de 200 Mil Pesos: Requisitos, Módulos y Link de Inscripción