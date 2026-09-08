Abre Nuevo Registro de Apoyo Bienestar de 200,000 Pesos: Requisitos, Módulos y Link

Ya abrió el nuevo registro del apoyo Bienestar que entrega hasta 200,000 pesos y para que no pierdas la oportunidad de solicitar esta ayuda económica, acá te traemos los requisitos, módulos y link para hacer la inscripción en septiembre de 2026.

Recientemente, la titular de la Secretaría de Bienestar, Leticia Ramírez Amaya anunció que en 2027 iniciará a operar el apoyo para hombres y mujeres de 30 a 64 años y en una nota previa ya te dijimos quiénes pueden incorporarse esta misma semana.

Además, este lunes comenzó el periodo de inscripciones para el programa social que otorga desde 50 mil hasta 200 mil pesos, por lo que es importante que las personas sepan cómo solicitarlo de forma presencial y en línea.

La Secretaría de Bienestar e Inclusión Social lanzó la convocatoria del apoyo llamado Invierte en Ti, Invierte en Hidalgo 2026 que busca fomentar el desarrollo productivo y la reintegración económica de personas migrantes hidalguenses y sus familias.

Esto mediante una inversión económica de hasta 200,000 pesos para iniciar un proyecto productivo sustentable. Estos son los requisitos para obtener el financiamiento:

Ser migrante hidalguense en el exterior, a través de su representante; o

Ser migrante en retorno voluntario; o

Ser migrante por deportación con un máximo de 6 meses de ingreso a México; o

Ser familiar directo de migrante fallecido en el exterior.

Solicitud de apoyo dirigida a la Persona Titular de la Secretaría de Bienestar e Inclusión Social.

Copia de identificación oficial vigente (INE, pasaporte, cédula profesional, cartilla militar, matrícula, consular, CURP temporal con fotografía para repatriados).

CURP.

Comprobante de domicilio (no mayor a tres meses).

Estudio socioeconómico.

Documento que manifieste el parentesco directo con la persona migrante ( acta de nacimiento, acta de matrimonio o concubinato o resolución judicial).

Formato único de la persona solicitante impreso o digital.

Documento que acredite su calidad de migrante, migrante retornado, deportado o repatriado con un año máximo de retorno.

Presentar georreferencia de la ubicación donde se ejecutará el proyecto.



El apoyo de 50 mil pesos se otorga a aquellas personas solicitantes que ya fueron beneficiadas en ejercicios anteriores y que desean fortalecer sus proyectos ya desarrollados. Mientras que los 200 mil pesos se entregan a nuevos solicitantes. Aquí puedes consultar la convocatoria completa.

Para realizar el registro presencial, los interesados deben acudir con sus documentos a la Dirección General de Atención al Migrante, con domicilio en Calle 16 de enero #309, Col. Revolución, Pachuca de Soto, C.P. 42060, Hidalgo, en un horario de lunes a viernes de 10:00 a 16:00 horas.

Si lo prefieren, el registro también se puede hacer en línea en el siguiente enlace: https://migranteshidalguenses.hidalgo.gob.mx/apoyos/detalle. Para iniciar la solicitud deberán registrarse como ciudadano hidalguense o iniciar sesión con su cuenta.

PPP