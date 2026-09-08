Seguridad

Vinculan a Proceso a Tres Personas por Feminicidio de Sahamara Denice en Reynosa

Un juez de control dictó prisión preventiva y fijó tres meses para la investigación complementaria

Vinculan a Proceso a Tres Personas por Feminicidio de Sahamara DeniceVinculan a Proceso a Tres Personas por Feminicidio de Sahamara Denice. Foto: FGJ

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Tres personas vinculadas a proceso por el feminicidio de Sahamara Denice en Reynosa. Prisión preventiva y tres meses para investigar.

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