Vinculan a Proceso a Tres Personas por Feminicidio de Sahamara Denice en Reynosa

La Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas, a través del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en la Investigación del Delito de Feminicidio y Homicidio Doloso de Mujeres, logró la vinculación a proceso en contra de Iboney 'N', Paloma Alhelí 'N' y Carlos Alberto 'N'.

Los imputados enfrentan cargos por los delitos de: Feminicidio, privación ilegal de la libertad y otras garantías, robo de vehículo y delitos vinculados con la desaparición de personas.

Un juez de control en Tamaulipas dictó la medida tras la presentación de los datos de prueba presentados por el representante social, los cuales establecen la probable responsabilidad de los señalados en los hechos ocurridos el 18 de noviembre de 2025 en Reynosa.

La autoridad judicial fijó la medida cautelar de prisión preventiva justificada y otorgó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

Agentes de la Policía Investigadora cumplimentaron la orden contra los tres acusados tras las investigaciones que señalan que la víctima, Sahamara Denice, de 45 años, fue privada de su libertad y trasladada por distintos puntos de la ciudad hasta ser privada de la vida en el ejido El Banco.

El hallazgo del cuerpo fue realizado por integrantes del Colectivo Amor por los Desaparecidos en Tamaulipas a orillas del canal Anzaldúas en el ejido Corrales, identificándola por su vestimenta y tatuajes. Versiones extraoficiales señalan que el móvil del crimen habría sido una deuda económica combinada con motivos de envidia.