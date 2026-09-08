Internacional

Canadá Acusa a EUA de Intentar Aumentar la Dependencia Económica

El primer ministro Mark Carney señala que la administración que encabeza Trump no quería “una verdadera asociación”

Mark Carney durante conferencia de prensa en Ontario, Canadá, el 22 de agosto de 2026. Foto: ReutersMark Carney durante conferencia de prensa en Ontario, Canadá, el 22 de agosto de 2026. Foto: Reuters | Archivo

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