Canadá Acusa a EUA de Intentar Aumentar la Dependencia Económica

Mark Carney, primer ministro de Canadá, acusó que Estados Unidos quería aumentar la dependencia del país en muchas áreas y no una verdadera asociación económica.

Durante un video de 15 minutos difundido en redes sociales, reiteró además que Washington exigió durante las fallidas negociaciones comerciales, capacidad para influir en los futuros acuerdos de Ottawa con otros países.

"En demasiadas áreas querían dependencia, no una verdadera asociación económica", refirió en la grabación, que coincidió con la entrada en vigor de los aranceles de represalia canadienses contra productos estadounidenses.

Carney expresó que las condiciones de EUA habrían debilitado progresivamente sectores fundamentales de la economía canadiense, entre ellos el automóvil, el acero y los productos forestales.

Ante ello, defendió la decisión de abandonar las conversaciones: "pedían demasiado y ofrecían demasiado poco", dijo al señalar que "un acuerdo justo no estaba sobre la mesa".

El primer ministro incluso comentó que EUA pedía "tener voz" sobre futuros acuerdos comerciales canadienses, y seguía reclamando restricciones a la capacidad de Canadá para "proteger y promover la lengua francesa y nuestra cultura".

Sin embargo, en el video manifestó que sigue siendo posible un pacto comercial "mutuamente beneficioso" entre los dos países.

El mensaje se dio a conocer horas después de que entraran en vigor aranceles canadienses de entre el 15% y el 50% sobre productos estadounidenses por unos 27 mil 600 millones de dólares canadienses (20 mil millones de dólares estadounidenses), en respuesta a las tarifas del 50% impuestas el mes pasado por Washington.

Carney admitió que reducir la histórica dependencia canadiense de Estados Unidos tendrá un costo.

Aunque consideró que la alternativa sería peor y aseguró que el objetivo es que "ningún país pueda volver a mantenernos como rehenes".

Con información de EFE.

SPB