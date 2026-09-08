Sociedad

Megasocavón en Tonalá Crece a 45 Metros: Cierres Viales por Afectación en Avenida Malecón

El hundimiento también arrasó con algunos árboles ubicados en el camellón. Autoridades ya trabajan en el sitio para evaluar los daños y atender la emergencia

socavón en avenida MalecónAsí luce desde las alturas el socavón en la avenida Malecón. Foto: N+

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Otro socavón afecta Tonalá: 45 metros de largo en Av. Malecón. Cierres viales y evaluación de daños en curso.

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