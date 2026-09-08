Megasocavón en Tonalá Crece a 45 Metros: Cierres Viales por Afectación en Avenida Malecón

Otro socavón, de aproximadamente 45 metros de largo y ocho metros de profundidad, se abrió sobre la avenida Malecón, en el municipio de Tonalá. De acuerdo con autoridades, el hundimiento habría aparecido durante la noche.

Estimaciones preliminares de Protección Civil y Bomberos de Jalisco indican que el socavón podría tener dimensiones mayores al registrado a unos metros de este punto el 4 de julio de 2025, también sobre la avenida Malecón. Además Ismael Jauregui, director general del Siapa, informó que la saturación del colector, el material de relleno y el peso, fueron las causas principales del hundimiento.

La zona permanece bajo resguardo y se mantiene cerrado a la circulación el tramo de la avenida San Gaspar hasta Francisco Villa. Si las condiciones climatológicas lo permiten, los trabajos de reparación tendrán una duración estimada de entre dos y tres semanas. Sin embargo, si continúan las lluvias con la intensidad registrada durante las últimas horas, las labores podrían extenderse hasta un mes o incluso más.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Se Abre Megasocavón de 40 Metros Sobre la Avenida Malecón, en Tonalá

Este miércoles podrían quedar reabiertos los carriles que van del Periférico hacia San Gaspar; los que van en dirección contraria quedarán cerrados hasta que concluyan los trabajos de reparación.

Este es el segundo socavón de grandes dimensiones que aparece en menos de cinco días en la Zona Metropolitana de Guadalajara. El anterior se registró sobre la avenida Enrique Díaz de León, donde también se generó un hundimiento de gran consideración.