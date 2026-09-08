Accidentes

Rescatan a 34 Trabajadores Tras Quedar Atrapados en Inundación en Zapopan

Un camión de transporte de personal con 34 pasajeros quedó varado en una encharcamiento de más de un metro y medio en el paso a desnivel a la altura de la colonia Rancho Contento

34 trabajadores quedaron atrapados en un paso a desnivel en Zapopan.34 trabajadores quedaron atrapados en un paso a desnivel en Zapopan. Foto: N+

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Bomberos rescatan en lancha inflable a 34 trabajadores atrapados en un camión durante una inundación en Zapopan

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