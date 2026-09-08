Rescatan a 34 Trabajadores Tras Quedar Atrapados en Inundación en Zapopan

Lo que parecía otra noche normal de camino al trabajo terminó convirtiéndose en momentos de pánico para 34 trabajadores que viajaban a bordo de un camión de transporte de personal, luego de quedar atrapados en medio de una fuerte inundación registrada en Zapopan.

El incidente ocurrió en el paso a desnivel de La Moderna, ubicado sobre la carretera a Nogales, a la altura de la colonia Rancho Contento. La acumulación de agua alcanzó poco más de un metro y medio de altura, provocando que el autobús quedara completamente varado y sufriera una avería que le impidió continuar su recorrido.

Ante el incremento del nivel del agua, los trabajadores buscaron ponerse a salvo y algunos subieron al toldo del camión para evitar quedar atrapados en el interior. Mientras esperaban ayuda, los 34 pasajeros y el operador permanecieron en la unidad.

Bomberos de Zapopan detectaron el autobús durante los recorridos preventivos que realizaban con motivo de la tormenta nocturna y de inmediato comenzaron a trabajar para reducir el nivel del agua.

Durante cerca de dos horas, los elementos de emergencia analizaron la manera más segura de sacar a las personas atrapadas. Finalmente, optaron por realizar un rescate acuático y utilizaron una lancha inflable para llegar hasta el camión y trasladar poco a poco a los 34 pasajeros y al operador hasta un punto seguro.

Por fortuna, todas las personas fueron puestas a salvo sin que se reportaran lesionados y fueron valoradas en el lugar, encontrándose en buenas condiciones de salud pese a los momentos de angustia que vivieron durante la inundación.