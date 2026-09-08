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Megasocavón en Tonalá, Jalisco: Aumenta su Tamaño a 45 Metros

Un agujero de grandes dimensiones se abrió en la colonia Lomas de Laurel durante la madrugada

Se abre megasocavón de 40 metros en avenida Malecón.Se abre megasocavón de 40 metros en avenida Malecón. Foto: N+

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Avenida Malecón permanece cerrada hacia Periférico por megasocavón en Tonalá

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