Megasocavón en Tonalá, Jalisco: Aumenta su Tamaño a 45 Metros

Un socavón se abrió la noche de este lunes sobre la avenida Malecón, al cruce con la calle Tenacatita, en la colonia Lomas de Laurel, municipio de Tonalá. El hundimiento no dejó personas lesionadas ni vehículos atrapados en el lugar.

De acuerdo con estimaciones preliminares de Protección Civil y Bomberos Jalisco, el socavón presenta aproximadamente 45 metros de largo, siete metros de profundidad y al menos 15 metros de ancho. Las dimensiones serán evaluadas con mayor precisión por las autoridades para determinar el alcance de la afectación.

Elementos de Protección Civil y bomberos municipales y estatales acudieron al sitio después de recibir varios reportes y realizaron el acordonamiento de la zona para evitar el paso de personas y vehículos. Durante la madrugada, el socavón presentó un crecimiento que también afectó el camellón central y provocó la caída de algunos árboles.

Por sus dimensiones preliminares, el socavón podría ser de mayor tamaño que el registrado a unos metros de este punto el pasado 4 de julio de 2025. En aquella ocasión también se presentó un hundimiento que generó afectaciones en la misma zona, por lo que las autoridades determinarán si existe alguna relación entre ambos puntos.

Por la afectación, la avenida Malecón permanece cerrada en el sentido hacia Periférico. Se recomienda a los automovilistas utilizar rutas alternas mientras continúan los trabajos de inspección y atención de la zona.