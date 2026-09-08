Seguridad

Habitantes en Veracruz Detienen a Hombre tras Presuntas Agresiones a Adulto Mayor

Un sujeto fue atrapado por los vecinos de la colonia Hidalgo en el municipio porteño tras presuntamente golpear a una persona de la tercera edad

Habitantes en Veracruz Detienen a Hombre tras Presuntas Agresiones a Adulto MayorLos familiares de las víctimas acudieron a interponer una denuncia penal. Foto: Archivo | N+

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En Veracruz, un hombre es detenido por vecinos tras presuntamente agredir a un adulto mayor. La policía no pudo arrestarlo por falta de flagrancia.

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