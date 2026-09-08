Habitantes en Veracruz Detienen a Hombre tras Presuntas Agresiones a Adulto Mayor

Vecinos de la colonia Hidalgo, del municipio de Veracruz, detuvieron a un hombre al que han señalado de presuntamente haber agredido de manera física a una persona de la tercera edad, así como a su hijo.

Los hechos anteriormente descritos se registraron sobre la calle Solidaridad, donde un familiar de los presuntos agredidos identificó a José 'N' y lo detuvo. Vecinos de la zona los apoyaron y procedieron a llamar a servicios de emergencia, así como a las autoridades.

Una patrulla arribó al lugar solo para informar a los ciudadanos que el detenido no podría ser remitido por la falta de flagrancia y que el presunto delito se cometió cerca de 24 horas previo a la detención, por lo que acudieron a interponer una denuncia penal.

El adulto mayor, quien según lo informado tiene 80 años, así como su hijo de 32, aún se encuentran en un centro hospitalario en estado delicado debido a las lesiones que recibieron presuntamente con un arma blanca.