Investigan Presunto Feminicidio en la Colonia Lomas del Mirador en Pesquería, NL

Las autoridades municipales y estatales de Nuevo León se encuentran investigando la muerte de una joven de 21 años, en el municipio de Pesquería. El principal implicado en este caso es su esposo, quien presuntamente habría realizado la agresión tras un conflicto derivado de celos dentro de la relación, siendo capturado con por la policia de pesqueria, tras haber aceptado su participación directa en los hechos.

El acontecimiento tuvo lugar en el interior de una casa ubicada sobre la calle Lomas Del Pinal, en el sector privado correspondiente a la colonia Lomas del Mirador. Con base en las indagatorias preliminares y los reportes trascendidos por fuentes policiales oficiales, la pareja conformada por el ahora detenido Francisco Alejandro, de 22 años de edad, y la víctima, identificada como Celeste Abigail, de 21 años, arrastraba diversas problemáticas personales de manera previa, por discusiones recurrentes asociadas a celos.

Esto se dio cuando presuntamente el hombre descubrió una serie de mensajes de texto guardados en el teléfono celular de su esposa, sosteniendo comunicación con su entrenador personal en un gimnasio de la localidad. El presunto agresor reaccionó de manera violenta dentro del domicilio familiar, atacando de forma física contra la mujer y provocando finalmente la muerte a través de la asfixia.

Posteriormente al ataque dentro de la casa, el sospechoso procedió a causarse heridas a sí mismo en una de sus extremidades antes de entregarse ante las autoridades correspondientes, frente a quienes confesó de manera abierta el ataque directo de este delito de feminicidio.

Tras ser alertados autoridades de Protección Civil del municipio de Pesquería se movilizaron hacia el lugar de los hechos. Al hacer su arribó al inmueble, el cuerpo de paramédicos revisó a la joven afectada, confirmando que ya no presentaba signos vitales.

La policía municipal procedieron al arresto formal del hombre. El sospechoso fue trasladado y quedó bajo resguardo para definir su situación jurídica.

Con información de Ray Elizalde/ Noticias N+

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