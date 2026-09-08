Seguridad

Investigan Presunto Feminicidio en la Colonia Lomas del Mirador en Pesquería, NL

El esposo de la víctima, de 22 años, presuntamente la atacó tras una discusión por celos y posteriormente se entregó a la policía municipal, quienes lo pusieron bajo resguardo

Investigan FeminicidioUn hombre fue detenido en Pesquería tras confesar el homicidio de su esposa.Foto : N+

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Un hombre de 22 años fue detenido en Pesquería tras confesar el homicidio de su esposa de 21 años dentro de su domicilio en la colonia Lomas del Mirador. Elementos de Protección Civil confirmaron el deceso de la mujer, mientras las autoridades investigan los motivos del ataque

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