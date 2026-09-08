Seguridad

Hombre Dispara al Aire Para Evitar Que le Cortaran el Servicio de Agua en Celaya

Los hechos se registraron en calles de la colonia Villas de La Hacienda, provocando que los trabajadores de la Junta Municipal huyeran del lugar

Hombre Dispara al Aire Para Evitar Que le Cortaran el Servicio de Agua en Celaya.Hombre Dispara al Aire Para Evitar Que le Cortaran el Servicio de Agua en Celaya. Foto: N+

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Elementos de la Policía Municipal tuvieron que llegar a la esquina de la Avenida México y Villa Campestre a detener al hombre de 39 años para deslindar responsabilidades.

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