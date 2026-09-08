Hombre Dispara al Aire Para Evitar Que le Cortaran el Servicio de Agua en Celaya

Para impedir que le cortaran el servicio de agua potable en su domicilio, un hombre detonó al aire una pistola de diábolos, a

fin de amedrentar a trabajadores del sistema operador del agua, en Celaya.

Los hechos ocurrieron cerca de las 10:00 de la mañana de este pasado lunes en el domicilio ubicado en la esquina de la avenida México y Villa Campestre en la colonia Villas de La Hacienda.

Los trabajadores del Sistema Integral de Agua Potable y Alcantarillado Municipal, intentaban cortar el servicio de agua del domicilio, supuestamente por que tenía un saldo vencido, fueron recibidos con los disparos y no les quedó mas que huir del lugar.

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Los elementos de policía lograron detener en el domicilio a un hombre identificado como Ulises, de 39 años de edad, quien presuntamente habría utilizado un arma deportiva de diábolos la cual disparó al aire, para asustar a los trabajadores municipales.

En un comunicado, el organismo operador del agua, aseguró que puso la denuncia para que caiga todo el peso de la ley en contra del hombre que los amedrentó.