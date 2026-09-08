Homicidios

'Hoy, se Cometen 46 Homicidios Menos Cada Día' en México, Destaca Omar García Harfuch

Los asesinatos registraron una caída histórica del 53%, en promedio, de septiembre de 2024 a agosto de 2026

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Presidenta Sheinbaum Conduce la Estrategia de Seguridad, Destaca García Harfuch

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Con 46 homicidios menos al día, México alcanza una reducción del 53% en crímenes. Conoce cómo la colaboración entre instituciones ha sido clave en este logro.

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