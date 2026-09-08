'Hoy, se Cometen 46 Homicidios Menos Cada Día' en México, Destaca Omar García Harfuch

En México, agosto de 2026 marcó un récord histórico en homicidios dolosos desde 2015. Guanajuato, Baja California, Chihuahua, Sinaloa, Estado de México, Guerrero y Morelos concentraron el 49.3% de los asesinatos, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

El 7 de septiembre de 2026 “ha sido uno de los días de más bajos homicidios dolosos desde hace mucho tiempo, fueron 25”, informó la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, en la conferencia mañanera.

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, destacó que "el promedio diario de homicidios dolosos se redujo 53%, entre septiembre de 2024 y agosto 2026, lo que significa que hoy se cometen 46 homicidios menos cada día en nuestro país”.

“Los resultados que hoy presentamos son consecuencia de instituciones que comparten información y capacidades, de un trabajo diario y permanente para proteger a la población y de una estrategia que se sustenta en cuatro ejes, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum”, mencionó García Harfuch.

Del 1 de octubre de 2024 al 31 de agosto de 2026, han sido detenidas 67,253 personas por delitos de alto impacto, quienes “ya no pueden continuar generando violencia ni dañando a la población”. También, se aseguraron 34,353 armas de fuego, de las cuales, el 80% provenían de Estados Unidos y 61% corresponde a armas largas, localizadas principalmente en Sinaloa, Sonora y Baja California, señaló el funcionario.

Por su parte, la Secretaría de Marina (Semar) ha asegurado 88 toneladas de cocaína y realizó el mayor decomiso marítimo en la historia, con más de ocho toneladas de droga en las costas de Michoacán.

En operativos en tierra, 534.8 toneladas de droga han sido aseguradas, así como dos toneladas y 9.5 millones de pastillas de fentanilo. Además, se han inhabilitado 2,700 laboratorios clandestinos y áreas de concentración para la elaboración de metanfetaminas en 24 estados de la República mexicana, con el decomiso de tres millones de litros y 900 toneladas de sustancias químicas.

En cuanto al delito de extorsión, el titular de la SSPC subrayó que 2,000 personas han sido detenidas en 29 entidades, mediante la Estrategia Nacional que se puso en marcha el 6 de julio de 2025.

En agosto de 2026, se registraron 46 asesinatos menos al día, al pasar de 86.9 en promedio en septiembre de 2024, a 40.8, en agosto de 2026, detalló Marcela Figueroa, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Los delitos de alto impacto bajaron 54% en promedio diario, respecto a octubre de 2024. Agosto de 2026 fue el mes más bajo desde el inicio de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, señaló Figueroa.

“Los resultados que hoy presentamos pertenecen a las mujeres y hombres de Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Guardia Nacional, Fiscalía General de la República, Centro Nacional de Inteligencia, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Unidad de Inteligencia Financiera, así como las Fiscalías y Policías de las entidades federativas”, apuntó García Harfuch.

Afirmó que “los avances alcanzados no deben interpretarse como una tarea concluida ni dar lugar a triunfalismos, por el contrario, deben ser un llamado a redoblar esfuerzos para seguir disminuyendo los índices delictivos hasta que estos resultados de se reflejen claramente en la vida cotidiana y la sociedad los perciba en una mayor seguridad”.

En tanto, la presidenta Sheinbaum explicó por qué existen diferencias entre los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Dijo que los homicidios dolosos se miden a través de la información que envían las Fiscalías Generales de Justicia estatales y la Fiscalía General de la República (FGR) al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que al terminar el mes, publica cifras actualizadas.

Mientras que el INEGI contabiliza actas de defunción de los Registros Civiles, a diferencia del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que cuenta los datos de las Fiscalías.