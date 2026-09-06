Tormenta en Guadalajara y Zapopan Genera Inundaciones: Saldo de Afectaciones

Una tormenta azotó durante la madrugada Guadalajara y parte de Zapopan, generando inundaciones en varios puntos de la ciudad, como en la avenida Niños Héroes e Inglaterra, en Guadalajara, donde el agua alcanzó un metro con 90 centímetros. Ahí, dos autos quedaron varados y de uno de ellos fue rescatado un hombre.

Marco Antonio Ramírez, segundo oficial de Bomberos Guadalajara, declaró: “Es un carro de alquiler, un taxi, en un masculino de 70 años de edad, el cual refiere no ver el agua y circulando si todo es la misma y lo va jalando hacia la parte central del agua”.

En Zapopan, uno de los pasos a desnivel que tuvo que ser cerrado fue el de la avenida Américas y Ávila Camacho. En Guadalajara, se cerró el de López Mateos y La Calma. Al menos cinco vehículos terminaron varados y, hasta el último corte, no se reportaron personas lesionadas.

Cabe mencionar que, al bajar la corriente, en la mayoría de los puntos de inundación se observó una importante cantidad de basura y hojas. Durante la mañana, personal del SIAPA realizó labores de desazolve para regresar la circulación a la normalidad.