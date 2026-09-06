Sociedad

Tormenta en Guadalajara y Zapopan Genera Inundaciones: Saldo de Afectaciones

La lluvia azotó parte de la ciudad durante la madrugada; hubo inundaciones de 90 cm

Fuerte lluvia en Guadalajara y ZapopanUn hombre fue rescatado de la inundación. Foto: N+

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Tormenta en Guadalajara y Zapopan deja inundaciones de hasta 90 cm. Autos varados y pasos a desnivel cerrados

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