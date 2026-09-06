Sociedad

Dan Último Adiós a Zenyazen Escobar, Diputado Hallado sin Vida en Veracruz

El cuerpo del legislador salió de la funeraria donde fue velado para ser llevado a una parroquia en Río Blanco y finalmente, fue sepultado en el panteón municipal.

Dan Último Adiós a Zenyazen Escobar, Diputado Hallado sin Vida en VeracruzFamiliares y amigos despidieron entre flores y aplausos al diputado federal. Foto: Instagram | @zenyazenescobar

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Zenyazen Escobar, diputado federal, fue despedido en Río Blanco. Su cuerpo fue velado y sepultado en presencia de amigos y figuras políticas.

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