Dan Último Adiós a Zenyazen Escobar, Diputado Hallado sin Vida en Veracruz

Familiares, amigos y diferentes personajes políticos se dieron cita para despedir el cuerpo de Zenyazen Roberto Escobar García, el diputado federal que fue hallado sin vida en Veracruz.

Fue alrededor de las diez de la mañana que el cortejo fúnebre salió de la funeraria donde el cuerpo del diputado federal era velado por sus seres queridos.

Posteriormente, el cuerpo arribó a la parroquia El Sagrado Corazón de Jesús localizada en el municipio de Río Blanco, Veracruz, lugar en el que fue oficiada una misa de cuerpo presente.

Finalmente, el cortejo fúnebre llegó al panteón del municipio de Río Blanco, en donde se llevó a cabo el sepelio. En el lugar fueron depositados los restos del diputado Zenyazen junto con las coronas de flores que amigos, familiares y figuras políticas habían llevado a la funeraria donde fue velado.