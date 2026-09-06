Línea 3 del Metro Reanuda Servicio de Indios Verdes a La Raza en Ambos Sentidos

El servicio en la Línea 3 del Metro fue restablecido en su totalidad, luego de que una revisión en la zona de vías provocara la suspensión temporal del recorrido entre las estaciones Indios Verdes y La Raza.

A las 18:30 horas, personal del Sistema de Transporte Colectivo (STC) informó que la Línea 3 ya opera en todas sus estaciones.

Sin embargo, el Metro advirtió que, debido a la presencia de lluvia, la marcha de los trenes es lenta, por lo que recomendó a los usuarios tomar previsiones y considerar tiempo adicional para sus traslados.

Previamente, el STC informó que la Línea 3 operaba de manera provisional debido a una revisión en la zona de vías.

Los trenes circulaban únicamente entre las estaciones La Raza y Universidad, en ambos sentidos, mientras que el tramo de Indios Verdes a La Raza permanecía sin servicio.

Durante la interrupción, policías capitalinos apoyaron a los usuarios para trasladarse a distintas estaciones, entre ellas La Raza, Potrero, Deportivo 18 de Marzo e Indios Verdes.

En imágenes captadas por N+, se observó a camionetas de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) trasladando a usuarios afectados por la suspensión temporal del servicio.