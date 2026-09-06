Sociedad

Línea 3 del Metro Reanuda Servicio de Indios Verdes a La Raza en Ambos Sentidos

Autoridades advirtieron que, debido a la lluvia, la marcha de los trenes es lenta

Foto: CuartoscuroFoto: Cuartoscuro

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