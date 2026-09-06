Seguridad

Hombre es Asesinado a Disparos Sobre la Carretera Costera del Golfo en Veracruz

Una persona fue privada de la vida en la zona sur de la entidad veracruzana. Autoridades arribaron al sitio para realizar las diligencias correspondientes.

Hombre es Asesinado a Disparos Sobre la Carretera Costera del Golfo en VeracruzLa víctima se encontraba en una refaccionaria al sur de la entidad. Foto: Cristina Juárez del Sue

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Impactante asesinato en Veracruz: un hombre fue baleado en la carretera Coatzacoalcos-Villahermosa. La policía y la FGE ya investigan.

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