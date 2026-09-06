Hombre es Asesinado a Disparos Sobre la Carretera Costera del Golfo en Veracruz

Un hecho de violencia se registró en una de las carreteras ubicadas en la zona sur de la entidad veracruzana, lo que provocó una intensa movilización por parte de cuerpos de emergencias y elementos de distintas corporaciones de seguridad.

De acuerdo con los primeros reportes, la movilización respondió al reporte en el que se daba a conocer que una persona del sexo masculino presuntamente fue asesinada a balazos sobre la carretera Costera del Golfo, en el tramo Coatzacoalcos-Villahermosa.

Según lo informado, el ataque se habría registrado cuando sujetos desconocidos que se desplazaban a bordo de una motocicleta arribaron hasta una talachera y abrieron fuego en repetidas ocasiones contra la víctima.

En el lugar se registró una intensa movilización por parte de elementos de la Policía Municipal, así como otras corporaciones de seguridad, quienes se encargaron de llevar a cabo el acordonamiento correspondiente del lugar de los hechos.

Por su parte, personal de la Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE) acudió a la zona para realizar el levantamiento de indicios y posteriormente trasladar el cuerpo al Servicio Médico Forense (SEMEFO). Hasta el momento se desconoce el móvil del asesinato y no se han reportado detenciones.