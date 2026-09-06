Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal detuvieron a Miguel N., de 42 años, por su presunta responsabilidad en el incendio de un automóvil propiedad de uno de sus vecinos, en la colonia Cerradas del Parque, en Ciudad Juárez.

De acuerdo con información oficial, los agentes fueron alertados a través de una llamada al número de emergencias 911, en la que se reportaba un automóvil en llamas, estacionado en el cruce de las calles Managua y avenida Santiago Troncoso.

Al arribar al lugar, los agentes observaron el vehículo en llamas, por lo que rápidamente resguardaron la zona e implementaron las medidas de seguridad para evitar que el fuego se propagara. Al mismo tiempo, solicitaron la presencia del Departamento de Bomberos, cuyos elementos se encargaron de sofocar el incendio.

Una vez controlado el fuego, el vecino afectado señaló a Miguel N. como el presunto responsable de haber incendiado su vehículo, modelo 2011, luego de que momentos antes ambos hubieran sostenido una discusión derivada de antiguas diferencias.

Por lo anterior, los policías procedieron a la detención del hombre, quien fue puesto a disposición de la autoridad correspondiente, que se encargará de determinar su situación jurídica.