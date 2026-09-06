Seguridad

Detienen a Sujeto por Presuntamente Incendiar el Vehículo de su Vecino en Cd. Juárez

Miguel, de 42 años, fue detenido luego de que su vecino lo señalara como presunto responsable de incendiar su vehículo tras una discusión.

Detienen a hombre por incendiar vehículoDetienen a hombre por incendiar vehículo. Foto: SSPM

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Miguel N., de 42 años, detenido por presuntamente incendiar el auto de su vecino tras una discusión.

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