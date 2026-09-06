Accidentes

Choque de Ruta 68 y Camión de Personal Deja 21 Heridos en el Centro de Monterrey

Fue en el cruce de Artega y Dr. Coss donde ambos camiones terminaron con daños en su estructura

Choque de camiones Centro MonterreyEl percance ocurrió en el centro de Monterrey. Foto: N+

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