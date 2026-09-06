Choque de Ruta 68 y Camión de Personal Deja 21 Heridos en el Centro de Monterrey

El choque entre un camión de la ruta 68 y un transporte de personal dejó como saldo 21 personas lesionadas. Fue el cruce de las calles Arteaga y Doctor Coss, en el centro de Monterrey, donde se registró este percance.

Según autoridades, el hecho ocurrió cuando una de las unidades ignoró una señal de alto, generando que terminara chocando. Al percatarse de lo ocurrido, los cheferes de ambas unidades de inmediato solicitaron el apoyo de paramédicos y rescatistas.

Hasta este lugar llegaron elementos de Protección Civil de Nuevo León, quienes de inmediato comenzaron a valorar a las personas lesionadas. Rescatistas confirmaron que se tratarían de 21 lesionados, 3 de ellos trasladados a la Clínica No. 21 del IMSS.

Hasta el momento no se ha informado sobre el estado de salud de las tres personas trasladadas al hospital, mientras que el resto de los afectados únicamente presentaron golpes que no eran considerados de gravedad, por lo que fueron atendidos en el lugar del percance.

Debido a este percance, ambas unidades siniestradas presentaron derrame de aceite, por lo que el cruce de Arteaga y Doctor Coss tuvo que ser cerrado mientras se llevaban a cabo los trabajos correspondientes para elimiar riesgos en este punto.