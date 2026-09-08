Pronóstico del tiempo

Clima en CDMX Será de Lluvias y Posibles Granizadas el Miércoles, Advierte el SMN

De acuerdo con el pronóstico del tiempo, seguirán las afectaciones por la presencia de varios fenómenos meteorológicos, como canales de baja presión

Mujer se cubre la cabeza con una chamarra ante fuerte lluvia con granizo el 22 de junio 2026 en CDMX. Foto: Cuartoscuro | ArchivoMujer se cubre la cabeza con una chamarra ante fuerte lluvia con granizo el 22 de junio 2026 en CDMX. Foto: Cuartoscuro | Archivo

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+