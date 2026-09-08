Clima en CDMX Será de Lluvias y Posibles Granizadas el Miércoles, Advierte el SMN

La presencia de canales de baja presión, una circulación ciclónica y vaguadas en niveles medios y altos de la atmósfera mantendrán las condiciones climatológicas adversas en la Ciudad de México (CDMX), con chubascos y posible caída de granizo el miércoles.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), advirtió que además se prevén tormentas eléctricas mañana en la capital mexicana.

En su pronóstico regional para el Valle de México y la Megalópolis, precisó que al amanecer y durante la mañana habrá cielo medio nublado y ambiente fresco en la región.

Sin embargo, las condiciones climatológicas cambiarán hacia la tarde, pues se prevén intervalos de chubascos (5 a 25 mm en 24 horas) en la Ciudad de México.

“Estas precipitaciones estarán acompañadas con descargas eléctricas y posible caída de granizo”, manifestó en su reporte.

Sobre las temperaturas, pronosticó una mínima de entre 13 y 15 grados, y una máxima de entre 24 y 26 grados en la capital mexicana.

De igual manera, advirtió sobre vientos de dirección variable de 10 a 20 kilómetros por hora (km/h) con rachas de 40 km/h.

Desde ayer, el Meteorológico Nacional alertó sobre chubascos y lluvias de fuertes a muy fuertes acompañadas con descargas eléctricas en gran parte del territorio nacional, con posible caída de granizo en entidades del centro y occidente del país.

Además, expuso que las lluvias fuertes a intensas podrían originar incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas.

Ante las lluvias y en el marco del inicio de la temporada de frentes fríos 2026-2027, la Comisión Nacional de Protección Civil compartió recomendaciones para la ciudadanía.

En caso de precipitaciones, aconsejó no intentar cruzar ríos, arroyos, vados, calles inundadas ni corrientes de agua, pues la fuerza del agua puede arrastrar a personas o vehículos.

También recomendó no transitar por zonas inundadas, porque puede haber cables sumergidos con energía eléctrica; no acercarse a postes ni instalaciones eléctricas; procurar no usar equipos electrónicos en caso de tormentas eléctricas y buscar refugio en edificaciones seguras, en caso de estar en el exterior.

En caso de vientos fuertes, pidió evitar ventanales; alejarse de árboles, anuncios, postes y estructuras ligeras; asegurar macetas, láminas o cualquier otro objeto; conducir con extrema precaución porque las ráfagas pueden afectar la estabilidad del automóvil.

SPB