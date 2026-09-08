Sociedad

Hombre es Sorprendido por Cocodrilo que Ingresó a su Vivienda en Las Choapas, Veracruz

El reptil fue llevado a una laguna para que ya no representara ningún riesgo para población

cocodrilo ingresa a viviendaEl cocodrilo fue llevado a una laguna de la zona. Foto: Jeremías Martínez

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Cocodrilo en casa: Jeremías Martínez enfrenta un inesperado visitante en Las Choapas. Lo liberó en una laguna. Autoridades piden no manipularlos y alertar a emergencias.

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