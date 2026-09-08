Hombre es Sorprendido por Cocodrilo que Ingresó a su Vivienda en Las Choapas, Veracruz

En el municipio de Las Choapas al sur de Veracruz, un pequeño cocodrilo ingresó a la vivienda de un joven identificado como Jeremías Martínez, así lo compartió en sus redes sociales. El hecho ocurrió durante las lluvias registradas en la zona.

De acuerdo con el joven quien labora en la zona rural, el reptil entró a la casa en un momento de descuido por lo que fue sorprendido. Cuando el cocodrilo fue encontrado, Jeremías se encargó de agarrarlo y retirarlo del domicilio, para después liberarlo en una laguna de la zona.

Este hallazgo causó dudas entre los habitantes del municipio, sobre qué se debe hacer en caso de pasar por lo mismo. Aunado a que las autoridades de Protección Civil de Las Choapas indicaron que en lo que va del 2026 han logrado atrapar alrededor de 15 cocodrilos en diversos sectores de la zona.

Es por ello que recomendaron a la población a dar aviso de inmediato en caso de encontrar alguno cerca de sus viviendas y no acercarse. En la medida no lo posible no manipularlos, y alertar mediante los números de emergencias.