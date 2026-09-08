Se Reanuda la Exportación de Ganado a Estados Unidos por Agua Prieta, Sonora

Este martes se reanudó la exportación de ganado sonorense a Estados Unidos por la estación cuarentenaria de Agua Prieta-Douglas tras la suspensión obligada de más de diez días por fallas técnicas en la trampa para inspección, informó Juan González Alvarado.



El titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura, Sagarhpa, puntualizó que esta semana se contempla continuar con alrededor de 750 cruces de bovinos diarios, con la posibilidad de aumentarlos a 900.

“Se cambió una trampa que es hidráulica, tiene su funcionamiento mecánico, se tuvo que cambiar porque se averió la otra, normalmente (las exportaciones) de ganado empiezan desde temprano porque se tiene que hacer una preinspección y luego se hace todo el protocolo de exportación que ya está muy plasmado”

De acuerdo con el plan de trabajo establecido por las autoridades sanitarias de México y Estados Unidos, González Alvarado, dijo que continúan las pláticas para que en el corto plazo se reabra la estación cuarentenaria de Nogales.

Luego de más de un año de cierre de la exportación de ganado mexicano a Estados Unidos por la detección de casos de gusano barrenador, el pasado 24 de agosto se reanudó el cruce de bovinos, pero se detuvo el 28 de agosto por problemas técnicos.