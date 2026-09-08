Sociedad

Se Reanuda la Exportación de Ganado a Estados Unidos por Agua Prieta, Sonora

La suspensión fue obligada por fallas técnicas en la trampa para inspección en la estación cuarentenaria en el municipio fronterizo

Se Reanuda la Exportación de Ganado a Estados Unidos por Agua Prieta, SonoraSe Reanuda la Exportación de Ganado a Estados Unidos por Agua Prieta, Sonora. Foto: Cuartoscuro

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+