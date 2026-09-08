Seguridad

EUA Incorpora a Perú al Escudo de las Américas, Iniciativa contra el Crimen Transnacional

"Estamos sincronizando esfuerzos para proteger a nuestro hemisferio de las amenazas”, indica el secretario de Estado del Gobierno de Donald Trump

El secretario de Estado de EUA, Marco Rubio, durante un discurso en Washington D.C. el 3 de septiembre de 2026. Foto: ReutersEl secretario de Estado de EUA, Marco Rubio, durante un discurso en Washington D.C. el 3 de septiembre de 2026. Foto: Reuters

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La administración Trump incorpora a Perú al Escudo de las Américas. Marco Rubio destaca la colaboración para enfrentar amenazas y fomentar inversiones transparentes.

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