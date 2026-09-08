EUA Incorpora a Perú al Escudo de las Américas, Iniciativa contra el Crimen Transnacional

El secretario de Estado de Estados Unidos de América (EE. UU.), Marco Rubio, anunció la incorporación de Perú al Escudo de las Américas, iniciativa de la administración de Donald Trump que agrupa a gobiernos de derecha de la región para enfrentar conjuntamente a las organizaciones criminales transnacionales.

"Estamos sincronizando esfuerzos para proteger a nuestro hemisferio de las amenazas transnacionales y regionales, recibiendo al Perú -que ahora es un importante aliado extra-OTAN- en el Escudo de las Américas", dijo el funcionario estadounidense en un artículo en el diario peruano El Comercio, en el primer día de su gira por Colombia, Ecuador y Perú.

Escudo de las Américas es una iniciativa que fue creada en una cumbre encabezada por Trump en marzo pasado en Florida, con la presencia de una docena de presidentes de países del continente.

Estuvieron los mandatarios de Argentina, Javier Milei; de Bolivia, Rodrigo Paz; de Costa Rica, Rodrigo Chaves; de Ecuador, Daniel Noboa; de El Salvador, Nayib Bukele; de Guyana, Irfaan Ali; de Honduras, Nasry Asfura; de Panamá; José Raúl Mulino; de Paraguay, Santiago Peña; y de República Dominicana, Luis Abinader.

También acudió el actual presidente de Chile, José Antonio Kast, que en ese momento todavía no había asumido el mando y asistió en condición de presidente electo.

Cabe señalar que antes de iniciar su mandato, la presidenta de Perú, Keiko Fujimori, ya había manifestado su voluntad de sumar al país al Escudo de las Américas.

Ahora, Marco Rubio señaló en su artículo que la alianza económica con Perú se construye sobre la base de inversiones transparentes de alto valor en sectores estratégicos clave.

Expuso que, después de la firma del Memorando de Entendimiento sobre Minerales Críticos en febrero pasado, la Corporación Financiera para el Desarrollo Internacional (DFC) de EUA destinó 5 millones de dólares de forma directa al sector minero de Perú, que genera ingresos fiscales y empleos locales.

"Mientras que los proyectos respaldados por el Partido Comunista Chino pasan por alto los marcos legales del Perú y amenazan la transparencia y la seguridad de los datos", el sector privado de Estados Unidos trae "inversiones abiertas impulsadas por el mercado, que preservan la propiedad peruana y protegen los intereses de seguridad de nuestro hemisferio", indicó.

El secretario de Estado estadounidense agregó que el Gobierno de Trump está colaborando "de forma directa" con Colombia, Ecuador y Perú.

Lo anterior, dijo, para consolidar una "seguridad verdadera, facilitar el crecimiento económico" y asegurar que el futuro de la región siga estando bajo el control soberano de cada país.

"En conjunto, nuestros gobiernos trabajan hombro a hombro con las fuerzas del orden público para derrotar a los cárteles delictivos que han asolado nuestro hemisferio", expuso.

Añadió que la nueva posición de Colombia en materia de seguridad fronteriza y contra la inmigración ilegal actúa como modelo de cooperación regional, pues aseguró que "las alianzas que actualmente están cobrando forma en Ecuador y el Perú se basan en un modelo que Colombia dedicó dos décadas a demostrar que puede funcionar".

Con información de EFE.

SPB