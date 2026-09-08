'Inercia Pura': Trabajador Narra a N+ el Momento en que Salvó a una Niña de Ser Atropellada

Un fatal accidente estuvo a punto de ocurrir en Puebla, percance que no sucedió por la pronta reacción de Luis Enrique, un trabajador que estaba en el momento exacto en que evitó una tragedia.

Los hechos ocurrieron minutos después de las 14:00 horas del 6 de septiembre de 2026, en la calle 11 Sur, en la ciudad de Puebla, donde una niña salió corriendo de un establecimiento.

El video del momento se hizo viral en redes sociales por la forma en que Luis Enrique actuó para salvar a la menor. En entrevista para N+, el trabajador de la tienda de abarrotes contó que su instinto de padre lo hizo correr para rescatar a la niña de un fuerte accidente.

“Yo estaba ya al cierre de la sucursal y detecto que la niña sale corriendo”, narró Luis Enrique. Agregó que su “instinto de querer ayudar” lo hizo reaccionar oportunamente: “Yo tengo como padre estar atento hacia los niños”.

El trabajador de tienda de abarrotes relató que la madre salió de forma inmediata atrás de su hija y la niña seguía corriendo: “Fue por inercia pura, no sé. La verdad yo en ese momento no pensé muy bien las cosas porque también ponía en riesgo mi integridad y mi vida”.

En el video se observa el momento en que la niña corrió hacia la avenida en el momento en que un auto de color blanco pasó. Atrás, iba una camioneta color gris que alcanzó a frenar cuando Luis Enrique se lanzó por la niña, la abrazó, se tiró al pavimento con la menor en sus brazos y la salvó de ser atropellada ante la mirada de los padres.

De inmediato, Luis Enrique entregó a la niña a sus padres y la familia regresó al interior del establecimiento. En tanto, el trabajador retomó su actividad en el exterior del inmueble.

RMT