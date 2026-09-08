Accidentes

'Inercia Pura': Trabajador Narra a N+ el Momento en que Salvó a una Niña de Ser Atropellada

Luis Enrique cuenta cómo evitó que una menor sufriera un accidente en calles de Puebla

Video
Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial.
‘Fue Instinto de Padre’: Trabajador que Salvó a Niña en Puebla

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Un héroe en Puebla: Luis Enrique salva a una niña de ser atropellada. Su instinto de padre lo llevó a actuar en el momento justo. Conoce su historia.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+