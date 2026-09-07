Programas sociales

Pago Bienestar de 6,450 Pesos Cae Este Día de Septiembre 2026: ¿Quiénes Cobran?

Si estás a la espera de tu apoyo económico en septiembre, consulta cuándo depositan 6,450 pesos en la tarjeta del Bienestar

Checa Cuándo y Quiénes Cobran Pago Bienestar de 6,450 Pesos en Septiembre 2026El pago de 6,450 pesos cae en la tarjeta del Bienestar. Foto: Banco Bienestar
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