Pago Bienestar de 6,450 Pesos Cae Este Día de Septiembre 2026: ¿Quiénes Cobran?

La Secretaría de Bienestar dará un pago de 6,450 pesos en septiembre de 2026, y si estás a la espera de tu apoyo, acá te decimos qué día depositan para que estés pendiente del saldo de tu tarjeta para poder cobrar este beneficio.

Es mes de pago para millones de beneficiarios de las pensiones, y en notas previas te traemos el calendario de pagos del Bienestar del 7 al 11 de septiembre y la lista de beneficiarios que recibirán el apoyo de 7,300 pesos.

Los beneficiarios que recibirán el apoyo de 6,450 pesos en septiembre 2026 son aquellos que forman parte de Sembrando Vida, programa que busca rescatar al campo, reactivar la economía local y la regeneración del tejido social en las comunidades.

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Además del apoyo económico que se deposita directamente en la tarjeta del Bienestar de cada afiliado, se otorgan ayudas en especie para la producción agroforestal y pueden ser plantas y semillas, insumos, herramientas, viveros comunitarios, biofábricas, y viveros y Centros de Formación.

Actualmente, el padrón de beneficiarios de Sembrando Vida Bienestar 2026 está conformado por más de 400 mil personas, repartidas en 24 estados de México, en 1,060 municipios y casi 9 mil ejidos.

El pago del Bienestar de Sembrando Vida se realizará este miércoles 9 de septiembre de 2026, a todos los beneficiarios del programa sin importar la letra inicial de su primer apellido, de acuerdo con lo anunciado por Leticia Ramírez Amaya.

De esta manera, a partir de este día los afiliados podrán hacer uso de su apoyo económico, ya sea retirando el dinero o utilizando el plástico en los establecimientos que cuentan con terminal bancaria.

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