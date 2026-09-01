Internacional

Rey Haakon VIII Presta Juramento ante el Parlamento de Noruega

Se trata del último evento oficial de traspaso de la corona luego de la muerte de su padre, Harald V, el viernes 28 de agosto pasado

Rey Haakon VIII jura ante el Parlamento noruegoRey Haakon VIII jura ante el Parlamento noruego. Foto: Reuters

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