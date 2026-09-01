Rey Haakon VIII Presta Juramento ante el Parlamento de Noruega

El nuevo monarca realizó un recorrido en un auto descapotado hasta el recinto legislativo. Durante el trayecto, saludó a militares y al público que salió a las calles de Oslo.

La ceremonia, que tuvo lugar en la cámara de 169 escaños y comenzó a las 11:00 horas (local), puso de ​relieve los ‌fundamentos ‌de Noruega como monarquía constitucional. El evento fue dirigido por Masud Gharahkhani, presidente del Parlamento.

Dentro del lugar, los parlamentarios esperaron la llegada del rey, así como invitados especiales. Los miembros de este cuerpo de Estado vistieron de negro, en señal de luto por la muerte de Harald V, y ofrecieron un minuto de silencio en su memoria.

Una vez que se cumplió el protocolo, el rey Haakon VIII de Noruega prestó juramento este ante el ⁠Parlamento, comprometiéndose a respetar la Constitución y las leyes de este país nórdico.

Hans Majestet Kong Haakon VIII vil avlegge ed til Grunnloven i Stortinget tirsdag 1. september klokken 13.00.



Galleriet er ikke åpent for publikum, men edsavleggelsen kan følges på NRK eller storskjerm på Eidsvolls plass.https://t.co/lzGgEc8OGP pic.twitter.com/GMGQQroBGC — Stortinget (@Stortinget) September 1, 2026

Tal y como exige la Constitución, el rey Haakon declaró: "Prometo y juro gobernar el Reino de Noruega de conformidad con su Constitución y sus leyes, con la ayuda de Dios Todopoderoso y Omnisciente".

Su esposa, la reina Mette-Marit, de 53 años, no estuvo presente pues se recupera de un trasplante de pulmón. Así que fue la princesa Ingrid Alexandra quien acompañó a su padre, Haakon VIII.

También estuvo su hijo, el príncipe Sverre Magnus, de 20, al igual que su abuela, Sonja, de 89 años.

Aunque Haakon se convirtió automáticamente en rey en el momento en que falleció su padre, faltaba cumplir con el proceso legal ante el Parlamento.

El juramento constitucional marca el comienzo de su reinado, cuatro días después de la muerte de su padre, Harald V, a los 89 años. Cabe destacar que no hubo coronación, ya ‌que Noruega abolió esta práctica en 1908.

Tras la ceremonia, el público pudo presentar sus respetos ante el féretro de ⁠Harald, que permanecerá expuesto en la capilla del palacio hasta el 8 de septiembre. Se espera una gran afluencia de público.

Su funeral ​tendrá lugar ​en Oslo el ​9 ‌de septiembre, y se ha invitado a ​asistir a jefes de Estado de todo el mundo.

La monarquía sigue gozando de gran popularidad: el 72% de los noruegos la apoya, mientras que el 20% se decanta por una república u otra ‌forma de gobierno, según una encuesta de Norstat para la cadena ‌NRK publicada el martes, la primera realizada sobre este tema ⁠desde la muerte de Harald.

ICM