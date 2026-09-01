Narcotráfico

Atentados con 'Autos Bomba': Una Estrategia del Crimen en las Últimas Tres Décadas

La ofensiva de vehículos con explosivos se intensificó a partir de 2010 y se mantuvo con menos casos en los últimos dos sexenios

Autos bombaFoto: Cuartoscuro.

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