CFE Restablece Servicio en 4 Estados; Señala Actos de Vandalismo como Causa de Apagón

El servicio eléctrico se restableció al 100% en cuatro estados de la República mexicana, luego de varias horas de maniobras por parte de trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

La noche del lunes, la CFE reportó un apagón masivo en los cuatro estados, por la desconexión de dos líneas de transmisión. Este martes, la empresa estatal explicó que la afectación fue producto de “actos vandálicos”, por lo que personal especializado “ejecutó labores ininterrumpidas de reparación y restablecimiento”.

Los apagones masivos no son nuevos en el sureste del país, principalmente en la temporada de lluvias. En las últimas semanas, Campeche se ha quedado sin luz en varias ocasiones, provocando afectaciones en los hogares, restaurantes, hoteles y demás actividades relacionadas con el comercio.

La falta del servicio afecta las ventas de los establecimientos al quedarse sin sistemas de cobro y por los daños en aparatos eléctricos, por la variación del voltaje.

En Yucatán, varias zonas de Mérida quedaron incomunicadas, sin internet ni teléfono, y las vialidades colapsaron.

El problema se extendió a las zonas turísticas de Quintana Roo, como Cancún, Playa del Carmen, Tulum, Cozumel, Isla Mujeres y Bacalar, donde tampoco hubo luz por varias horas.

En Chiapas, municipios de la región maya, colindante con la zona Lacandona, tuvieron cortes de energía eléctrica de forma parcial.

Ante el apagón, la CFE emprendió acciones para reemplazar los aisladores dañados y así recuperar por completo el suministro eléctrico. La madrugada de este martes, los trabajos terminaron y regresó la luz a las zonas que se habían quedado a oscuras al menos siete horas.

RMT