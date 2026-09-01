Sociedad

CFE Restablece Servicio en 4 Estados; Señala Actos de Vandalismo como Causa de Apagón

Miles de personas se quedaron sin luz durante al menos 7 horas en Yucatán, Quintana Roo, Campeche y Chiapas

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CFE Restablece Servicio Eléctrico en Cuatro Estados tras Actos Vandálicos

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