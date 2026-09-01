Sociedad

A un Año, la Suprema Corte Resuelve 35% Menos Asuntos

Los actuales ministros han resuelto menos asuntos que la integración anterior en un periodo similar y también disminuyó la atención a las sesiones

Suprema Corte de Justicia de la Nación durante una sesión.Suprema Corte de Justicia de la Nación durante una sesión. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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