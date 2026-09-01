Movilidad

Reporte de Tráfico en Carreteras de México: Tramos con Accidentes, Cierres y Bloqueos

Desde las primeras horas de este martes se registraron afectaciones en distintas autopistas, según el reporte de Capufe y la Guardia Nacional

Carretera de MéxicoCarretera Culiacán-Mazatlán, en el municipio de Culiacán. Foto: Cuartoscuro

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