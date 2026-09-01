Reporte de Tráfico en Carreteras de México: Tramos con Accidentes, Cierres y Bloqueos

Distintas vías de México presentan afectaciones a la circulación debido a accidentes, reducción de carriles y concentración de vehículos.

Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe) informó sobre los puntos donde se mantienen afectaciones y trabajos de atención por los incidentes. Además, recomendó a los automovilistas extremar precauciones.

Las carreteras que tienen afectaciones viales son las siguientes:

A las 5:33 horas reportaron cierre a la circulación en la autopista Chamapa-Lechería, a la altura del kilómetro 14, con dirección a Chamapa, debido a la atención de un accidente y a las maniobras para retirar una unidad siniestrada.

6:11 horas. Se reestableció la circulación en la autopista Córdoba-Veracruz, en el kilómetro 64, dirección Córdoba.

6:32 horas. Hay carga vehicular en el Libramiento Noreste de Querétaro (Chichimequillas), kilómetro 20, dirección San Luis Potosí. El incidente registrado previamente ya fue atendido; sin embargo, persiste la concentración de vehículos en la zona.

6:36 horas. Se registra cierre parcial a la circulación en la autopista La Tinaja-Isla, kilómetro 90, dirección La Tinaja.

FBPT