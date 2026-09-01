Explota Otro Coche Bomba Afuera de Estación de Policía en Colombia: Reportan 1 Muerto

La detonación de un vehículo cargado con explosivos frente a la estación de Policía de Los Patios, Colombia, dejó una persona muerta y 11 heridas, informó el gobernador de Norte de Santander, William Villamizar.

El ataque ocurrió en el municipio de Los Patios, en el departamento de Norte de Santander, una zona cercana a Cúcuta.

El gobernador de Norte de Santander confirmó la muerte de un civil y expresó sus condolencias a los familiares de las víctimas.

Por medio de sus redes sociales, el gobernador de Norte de Santander compartió: "Nos solidarizamos con la familia de cada uno de los heridos de este atentado. Esperamos entonces el respaldo de la comunidad hacia nuestra policía nacional".

Autoridades de Norte de Santander han señalado una posible responsabilidad del Ejército de Liberación Nacional (ELN), grupo armado con presencia en la región.

El secretario de Seguridad departamental, George Quintero, indicó que la información recibida por las autoridades apunta hacia esa organización, aunque las investigaciones permanecen en curso.

Tras el atentado, el presidente colombiano Abelardo de la Espriella condenó el ataque y anunció que acudirá a Cúcuta junto con integrantes de la cúpula de seguridad para participar en un Consejo de Seguridad.

El ataque se suma a la explosión registrada previamente en Cúcuta, donde al menos ocho policías y tres civiles resultaron heridos tras la detonación de un vehículo bomba cerca del comando de la Policía de Norte de Santander.

Este atentado en Colombia también ocurre pocos días después de otro ataque con un vehículo cargado con explosivos en Ojocaliente, Zacatecas, donde un coche estalló cerca de una comandancia policial y dejó al menos 11 personas heridas, además de daños en viviendas de la zona.

Los grupos delictivos han recurrido a esta modalidad durante las últimas tres décadas, inicialmente en enfrentamientos entre organizaciones criminales y posteriormente como una forma de intimidación y presión contra autoridades.

Uno de los periodos de mayor presencia de estos ataques ocurrió entre 2008 y 2012, cuando se documentaron casos relacionados con grupos como Los Zetas y el Cártel del Golfo.

FBPT