Internacional

Explota Otro Coche Bomba Afuera de Estación de Policía en Colombia: Reportan 1 Muerto

El ataque ocurrió en el municipio de Los Patios, en el área metropolitana de Cúcuta

Coche bomba explota en estación de policía en ColombiaElementos de la Policía realizan una inspección en la zona donde ocurrió la explosión de un camión frente a una estación policial en Cúcuta, Colombia, el pasado 1 de agosto de 2026. Foto: AP

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