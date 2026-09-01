Netanyahu Confirma Detención del Jefe de Seguridad Interior de Hamás

Israel lanzó un operativo en Gaza este martes, que permitió la captura del jefe de Seguridad Interior de Hamás, de acuerdo con el primer Ministro Benjamin Netanyahu.

Durante la madrugada, fuerzas de seguridad de Israel lanzaron una decena de ataques aéreos, que incluyeron disparos de drones, al oeste de Gaza, según confirmó la agencia de noticias AFP.

"Un jeep se detuvo en medio de la calle y empezó a disparar indiscriminadamente hacia ambos lados. Siguió disparándonos durante más de 15 minutos", relató a la AFP Wafika al Helou, quien describió una escena "aterradora e insoportable".

Otro testigo, Mutaz Abu Asr, dijo que se escucharon disparos y drones, y aseguró que se produjeron más de cinco bombardeos en menos de tres minutos.

Luego de que se confirmó la serie de ataques, autoridades de Israel confirmaron la detención de un alto mando de seguridad de Hamás.

El ministro israelí de Defensa, Israel Katz, dijo que se detuvo a un "terrorista de alto rango", sin revelar su identidad, ni dar mayores detalles.

"No abandonaremos Gaza mientras la Franja no sea desmilitarizada, Hamás no sea desarmado y todos los túneles terroristas no sean destruidos", declaró Katz en un video difundido por medios israelíes.

Por su parte, Benjamin Netanyahu dijo en un comunicado que el detenido “es uno de los dirigentes de mayor rango de Hamás y fue responsable de ocultar y trasladar a nuestros rehenes, de dar refugio a altos funcionarios de Hamás, así como de fortalecer las capacidades de la organización e intentar restablecer las capacidades del grupo terrorista".

La identidad del detenido no fue revelada, y Hamás no confirmó el arresto, aunque Netanyahu detalló que la detención del jefe del aparato de seguridad interna de Hamás fue luego de "una audaz operación, cerca de su domicilio en Gaza... Se trata de uno de los líderes de mayor rango de Hamás".