Internacional

Murieron Familiares y Ahora Su Cultura Está en Riesgo por Riada en Nepal

Para muchas personas desplazadas, las pérdidas van más allá de las casas y las pertenencias, ahora también sus tradiciones podrían desaparecer

Hombre reza tras depositar una vela y flores en el lugar de enterramiento colectivo luego de inundaciones repentinas en Nepal. Foto: ReutersHombre reza tras depositar una vela y flores en el lugar de enterramiento colectivo luego de inundaciones repentinas en Nepal. Foto: Reuters

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