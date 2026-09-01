Murieron Familiares y Ahora Su Cultura Está en Riesgo por Riada en Nepal

Luego de la devastación ocasionada por inundaciones en la frontera entre Nepal y el Tíbet, un número creciente de personas desplazadas se pregunta ahora si sus tradiciones sagradas podrán preservarse.

Sentado en el suelo de un monasterio budista convertido en refugio en Katmandú, Tsering Gelbu Lama contó que no ha podido decirle a su hija de 4 años que su madre murió.

“No sé cómo le transmitiré nuestra cultura”, dijo mientras le acercaba a la niña una cucharada de arroz.

Por ello, para Lama y otras personas desplazadas por la tragedia, las pérdidas van más allá de las casas y las pertenencias.

Comunidades cuya cultura y prácticas, a menudo ligadas a tierras ancestrales, se están erosionando a medida que los jóvenes se marchan a la ciudad, ahora se preguntan si podrán continuar sus tradiciones.

“Nos hemos quedado sin hogar no solo porque hemos perdido nuestra tierra; nos hemos quedado sin hogar con nuestra cultura y tradición”, dijo por su parte Tsering Sherpa, de 36 años, originario de Rasuwa.

Nepal alberga a más de 120 grupos étnicos y muchos conservan lenguas, rituales y festivales distintivos que se han transmitido durante generaciones.

Rasuwa, un distrito en el Himalaya en la frontera entre Nepal y el Tíbet, es conocido por su distintiva cultura budista y sus comunidades indígenas.

En esta zona, el Tamang Heritage Trail se ha convertido en una ruta de senderismo popular para turistas que buscan ver la cultura budista tibetana.

Desde el monasterio, sobrevivientes de las inundaciones compartieron fotos y videos de cómo era la vida en sus aldeas antes de las inundaciones: mujeres cortando enebro juntas para hacer incienso, elaborando nuevas decoraciones para un monasterio que se estaba construyendo, hombres y mujeres con colorida vestimenta tradicional y bailando durante los festivales.

“Ahora todo eso se acabó”, dijo Tenzin Dolma Ghale, una joven de 20 años de Rasuwa.

Pero los sobrevivientes también contaron a la agencia de noticias AP cómo huyeron del aumento del agua del río trepando hasta la cima de las colinas, buscando refugio en monasterios que habían construido apenas un año antes.

Perdieron sus casas e importantes reliquias familiares que por lo general se transmiten de generación en generación.

Y la pérdida llegó en medio de preocupaciones de que las tradiciones comunitarias ya estaban en declive a medida que los jóvenes se mudaban a las ciudades en busca de mejor educación y empleo, señaló Alina Lama, de 26 años, voluntaria del refugio.

Varios sobrevivientes de las inundaciones que se refugian en el monasterio dijeron que los niños que han quedado huérfanos durante las inundaciones son una preocupación particular.

“No sabemos quién les enseñará”, comentó Alina Lama.

Con los monasterios locales destruidos y los monjes con conocimientos muy localizados desaparecidos, Sherpa expresó que los importantes festivales budistas de otoño serán un ejemplo de una pérdida adicional de prácticas culturales.

“Solíamos celebrar estos festivales en nuestros monasterios. Ahora mismo ni siquiera tenemos un monasterio. La cultura y la tradición se transmiten de generación en generación mediante la práctica. Si ahora no puedo seguir la tradición, ¿cómo puedo transmitírsela a la próxima generación?”, agregó.

Con información de AP.

SPB