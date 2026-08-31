Aseguran Más de 2 Toneladas de Sustancias Químicas en Laboratorio Clandestino en Michoacán

Fuerzas federales inhabilitaron un laboratorio clandestino en Zitácuaro, Michoacán, donde aseguraron 1,515 litros y 1,991 kilogramos de metanfetamina, reactores, tanques de gas y un campamento, informó el Gabinete de Seguridad.

En lo que va del Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, el Ejército, la Fuerza Aérea Mexicana y la Guardia Nacional (GN) han localizado 2,644 laboratorios. Además, han asegurado más de 132 toneladas de metanfetamina y más de 5,400 toneladas de precursores químicos, destacó el Gabinete de Seguridad.

En otras acciones contra el narcotráfico en Michoacán, este lunes fue abatido Luis Enrique ‘N’, conocido como R5, Wicho o Güicho, presunto líder del Cártel de Los Reyes, quien asumió el liderazgo del grupo criminal luego de la detención de Alfonso ‘N’, alias La Quiringua.

El grupo criminal liderado por el R5 está relacionados con la ola de violencia en varios municipios de Michoacán, entre ellos: Los Reyes, Peribán, Tocumbo y la zona límite con Jalisco.

Por el operativo conjunto en Zitácuaro, el Gabinete de Seguridad señaló que las instituciones federales mantienen las acciones coordinadas para afectar las capacidades operativas de los grupos delictivos y evitar que estas sustancias lleguen a la población.