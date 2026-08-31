Narcotráfico

Aseguran Más de 2 Toneladas de Sustancias Químicas en Laboratorio Clandestino en Michoacán

En lo que va de la actual administración, autoridades han asegurado más de 132 toneladas de metanfetamina

Fuerzas federales desmantelan un laboratorio clandestino en Zitácuaro, MichoacánFuerzas federales desmantelan un laboratorio clandestino en Zitácuaro, Michoacán. Foto: Gabinete de Seguridad

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Fuerzas federales desmantelan laboratorio clandestino en Zitácuaro, Michoacán, incautando más de 1,500 litros de metanfetamina. Infórmate sobre las acciones contra el narcotráfico.

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