Narcotráfico

Detienen en Mexicali a 'El Gusano', Operador Financiero de 'Los Chapitos'

Salvador 'N' cuenta con investigaciones financieras en México por parte de la UIF y con acciones financieras en Estados Unidos

Salvador N, identificado como presunto operador financiero de la facción Los Chapitos. Foto: Gabinete de SeguridadSalvador N, identificado como presunto operador financiero de la facción Los Chapitos. Foto: Gabinete de Seguridad

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