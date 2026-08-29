Detienen en Mexicali a 'El Gusano', Operador Financiero de 'Los Chapitos'

Fuerzas federales detuvieron a Salvador "N", alias "El Gusano", identificado como presunto operador financiero de la facción “Los Chapitos” del Cártel de Sinaloa, informó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

Salvador "N" fue detenido en Mexicali, Baja California, derivado de trabajos de inteligencia e investigación del Centro Nacional de Inteligencia y de la cooperación con autoridades del Gobierno de los Estados Unidos. También se detuvo a Kitzuki "N", alias "La Gorda".

El detenido, detalló Harfuch vía X, cuenta con investigaciones financieras en México por parte de la UIF y con acciones financieras en Estados Unidos, incluida su designación por la OFAC, por su presunta participación en una red de lavado de dinero vinculada al Cártel de Sinaloa.

"La cooperación internacional, basada en el respeto irrestricto a nuestra soberanía, la responsabilidad compartida, la confianza mutua y la reciprocidad, fortalece nuestras capacidades para afectar las estructuras financieras y operativas de las organizaciones criminales", añadió el funcionario federal.

En Mexicali, Baja California, derivado de trabajos de inteligencia e investigación del Centro Nacional de Inteligencia y de la cooperación con autoridades del Gobierno de los Estados Unidos, fue detenido por el @GabSeguridadMX Salvador “N”, identificado como presunto operador… pic.twitter.com/SoHZ8F14RS — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) August 29, 2026

Los Chapitos son una facción del Cártel de Sinaloa integrada por los hijos de Joaquín "El Chapo" Guzmán, otrora máximo líder de la organización criminal.

En tanto, en Sinaloa, como parte del reforzamiento permanente de la Estrategia Nacional de Seguridad, fuerzas federales detuvieron a 12 personas y aseguraron 35 armas de fuego, más de 7 mil 500 cartuchos, 200 cargadores, 12 granadas, más de 1.3 toneladas de marihuana, 1.7 millones de pesos y cinco vehículos.

Además, en Mazatlán, elementos de la Guardia Nacional localizaron a dos menores de edad que contaban con ficha de búsqueda por desaparición.

En Sinaloa, como parte del reforzamiento permanente de la Estrategia Nacional de Seguridad, elementos de @Defensamx1 y @GN_MEXICO_, , @FGRMexico y la Policía Estatal, detuvieron a 12 personas y aseguraron 35 armas de fuego, más de 7 mil 500 cartuchos, 200 cargadores, 12 granadas,… pic.twitter.com/bFtXnGMdpr — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) August 29, 2026

AMP