Narcotráfico

Mexicano se Declara Culpable en EUA de Fabricar Fentanilo para Cártel de Sinaloa

Se trata de Hernán Geovani Ojeda Elenes y es una de las 37 personas que fueron enviadas de México a Estados Unidos el 20 de enero de 2026

Mexicano se Declara Culpable en EUA de Producir y Traficar Fentanilo para el Cártel de SinaloaInstalaciones del Departamento de Justica de Estados Unidos. Foto: Reuters
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Mexicano se Declara Culpable en EUA de Fabricar Fentanilo para Cártel de Sinaloa