Mexicano se Declara Culpable en EUA de Fabricar Fentanilo para Cártel de Sinaloa

El Departamento de Justicia de Estados Unidos dio a conocer que el mexicano Hernán Geovani Ojeda Elenes se declaró culpable de fabricar y distribuir fentanilo a Estados Unidos para el Cártel de Sinaloa.

De acuerdo con las autoridades estadounidenses, el hombre es una de las 37 personas que fueron enviadas de México a Estados Unidos el 20 de enero de 2026.

Al menos entre 2019 y 2024, Ojeda Elenes trabajó con su padre Hernán Domingo Ojeda López "El Mero Mero", tío de Ovidio Guzmán "El Ratón", para operar una organización de narcotráfico con base en Sinaloa.

Ojeda Elenes se declaró culpable este jueves ante un tribunal federal de aquel país de conspiración para manufacturar y distribuir fentanilo con fines de importación, así como de conspiración para distribuir precursores químicos para fabricar la droga.

El mexicano admitió haber adquirido precursores químicos, destacan el 4-Piperidona y N-Fenilpiperidin-4-amina, a empresas chinas, los cuales eran enviados a su laboratorio en México para sintetizar el opioide. El producto final lo introducía a suelo estadounidense para su distribución y venta a lo largo de aquel país.

Ojeda Elenes fue declarado responsable de la producción y distribución de varias toneladas de fentanilo. El subdirector de Operaciones de la Agencia Antidrogas (DEA), Brian Clark, afirmó que el acusado “orquestó el envenenamiento de estadounidenses".

La fecha de sentencia aún no ha sido fijada, pero enfrenta una pena mínima obligatoria de 10 años de prisión y una máxima de cadena perpetua.

HVI